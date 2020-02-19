Недовольство родителей вызвали афиши культурных мероприятий, вывешенные, как на витрине, прямо в окне у входа. Артисты «Жека» и Эдуард Изместьев показались им персонами нон-грата для таких заведений, как госучреждение дополнительного образования. Можно предположить, что адресована реклама их концертов была скорее не особо разборчивым родителям, но видят её именно дети.





Как пояснил один из недовольных родителей, за неделю областной центр творчества посещают тысячи подростков. А начиная примерно с 11-летнего возраста (4-5 класс) дети с помощью телефона либо планшета без труда находят во всемирной сети песни увиденных на афишах исполнителей. И потом очень тяжело объяснить ребёнку, что «Жека» это плохо, ведь его рекламирует государственное учреждение образования.













Чтобы стало ясно, о чём идёт речь приведём цитату из хита Евгения Григорьева (сценический псевдоним «Жека») под названием «На дело»:





Последний сухарик запарю кипятком,





Последний чинарик мы с корешем вдвоём,





Раскурим по-братски и тихо запоём,





О девках кабацких, о том как мы пойдём.





Припев:





На дело, на дело, на дело. На дело, пойдём мы смело





Ты встанешь на стрёме – управлюсь в пять минут





Как деньги из кассы в карманы к нам придут,





Отвалим спокойно, по проходным дворам.





Такая работа досталась нам, ворам…





Очевидно, что с помощью Дома творчества тюремная романтика проникает в школы, несмотря на огромное количество замов по идеологической работе.





К слову, проблем с получением гастрольных удостоверений у подобных артистов нет. Городской и областной отделы культуры явно не против, чтобы люди, в текстах которых милиция зачастую превращается в «мусоров», пели на сцене, предназначенной для талантливых детей. Из пяти афиш в экс-Доме пионеров две – самые заметные – рекламируют «городской романс».





Лирический герой Эдуард Изместьев это никто иной, как хорошо известный среди любителей подобной музыки «Андрей Бандера». Когда-то он придумал легенду о путешествии по стране с цыганами, и якобы поэтому в его творчестве присутствуют цыганские интонации.





С 2014 года артист стал выступать под своим именем, он пятикратный обладатель премии «Шансон года». Артист признаёт, что никогда не был в местах заключения, поэтому в песнях якобы не эксплуатирует тюремную тематику.





Правда, в программе «Лучшие песни» у него есть трек под названием «По этапу». Совершенно однозначно звучит и песня «Пацанка»:





Ах, пацанка, пацаночка. Как тебя увидал





Я со дня того дальнего — всю дорогу страдал.





На этапах и в лагере, где бродяги сидят





Вспоминал потом долго я – твой насмешливый взгляд…





Все вышеперечисленные концерты пройдут в зале государственного учреждения дополнительного образования «Областной центр творчества»

Его директор Сергей Иванов во вступительном слове на официальном сайте утверждает, что «это учреждение с богатой историей и добрыми традициями; это широкий спектр образовательно-развивающих услуг, где каждый ребенок непременно найдет себе занятие по душе».





Среди ценностных приоритетов в деятельности ГУДО «Областной центр творчества» в официальных документах значатся «содействие самоопределению, гражданско-патриотическое и идейно-нравственное воспитание, профилактика правонарушений в подростковой среде».





Практика заставляет в этом всем усомниться.