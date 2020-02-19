Об этом сообщает CNN со ссылкой на Национальная комиссия здравоохранения Китая (NHC).





По данным на вторник, 18 февраля, в континентальном Китае от коронавируса умерли еще 136 человек, 132 из которых — в провинции Хубэй.









По последним данным, общее число смертей в материковом Китае достигло 2 004, а число погибших в мире — 2 009. За пределами материкового Китая было зарегистрировано пять смертельных случаев, по одному в Гонконге, Тайване, Японии, на Филиппинах и во Франции.





Число подтвержденных случаев коронавируса во всем мире настоящее время составляет 75 117, большинство — в материковом Китае.





Напомним, первый случай заражения коронавирусом COVID-19 был зарегистрирован в китайском городе Ухань 31 декабря 2019 года. Только через неделю власти Китая подтвердила, что речь идет о новом вирусе.





Всемирная организация здравоохранения объявила международную чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения в связи с распространением коронавируса.