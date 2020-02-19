Коронавирусом заразились уже 75 тысяч человек, число погибших превысило 2 тысячи
От коронавируса COVID-19 в мире умерло более 2 тысяч человек. Число зараженных составляет уже 75 тысяч человек.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на Национальная комиссия здравоохранения Китая (NHC).
По данным на вторник, 18 февраля, в континентальном Китае от коронавируса умерли еще 136 человек, 132 из которых — в провинции Хубэй.
По последним данным, общее число смертей в материковом Китае достигло 2 004, а число погибших в мире — 2 009. За пределами материкового Китая было зарегистрировано пять смертельных случаев, по одному в Гонконге, Тайване, Японии, на Филиппинах и во Франции.
Число подтвержденных случаев коронавируса во всем мире настоящее время составляет 75 117, большинство — в материковом Китае.
Напомним, первый случай заражения коронавирусом COVID-19 был зарегистрирован в китайском городе Ухань 31 декабря 2019 года. Только через неделю власти Китая подтвердила, что речь идет о новом вирусе.
Всемирная организация здравоохранения объявила международную чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения в связи с распространением коронавируса.
07:58 19/02/2020
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