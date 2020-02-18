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Морозы птицам не помеха. Какие птицы уже вернулись в Беларусь?

Весна, по оценкам специалистов, в этом году будет ранняя, но даже если придут морозы – они птиц не смогут остановить.

© AP / Sergei Grits

Как пишет Sputnik, некоторые перелетные птицы уже вернулись в Беларусь, рассказали во вторник в общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны".

С приближением весны в Беларусь возвращаются многие перелетные птицы – некоторые, из-за необычайно теплой зимы, даже раньше обычного.
"Первыми обычно возвращаются птицы, которым для зимовки не нужно лететь в Африку. Они питаются семенами или червями, а на зиму улетают в Западную или Южную Европу, где обычно нет снега, а день зимой длиннее, чем в Беларуси", – рассказали в АПБ.

Как рассказали в организации, в Каменецком районе встретили полевых жаворонков, горихвостку-чернушку, серых гусей, серых журавлей, уток и свиязей. Некоторые из них и вовсе зимовали в Беларуси.


Возвращаются в Беларусь и другие "мигранты", в том числе чибисы и золотистые ржанки.

"В воскресенье 16 февраля я с братом тоже наблюдал первые стаи полевых жаворонков под Гродно. На многих лужах уже сидели чибисы, слышали мы и журавлей. Бывает, что в феврале появляются первые жаворонки, но чтобы так дружно, стаями - не помню. Весна будет ранняя, и даже холода уже не смогут остановить птиц", – рассказал директор АПБ Александр Винчевский.

Возвращение пернатых в республику продолжится. Интересно, что некоторые виды прилетают вплоть до начала лета.
Sputnik
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