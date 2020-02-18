Как у людей: летом чартерные рейсы свяжут Брест с курортами пяти стран
Чартерные рейсы из аэропорта Брест в этом году будут летать на морские курорты пяти стран, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника Брестского филиала ГП "Белаэронавигация" Александр Докучиц.
Чартеры в Египет из брестского аэропорта летают круглогодично. Шесть раз в месяц самолеты отправляются в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Однако с апреля частота полетов на эти курорты увеличится вдвое. Программа туров рассчитана на семь и 11 ночей. С мая авиасообщение свяжет Брест с тунисской Энфидой и турецкой Антальей. На средиземноморское побережье Турции полеты продлятся до середины сентября, на африканский континент - до конца первого месяца осени. Кроме того, с июня по сентябрь будет возможность улететь из Бреста на отдых в болгарский Бургас и черногорский Тиват.
"Программа сезона еще формируется. Идет процесс согласования полетов по всем направлениям", - отметил Александр Докучиц.
В брестском аэропорту продолжается реконструкция. Специалисты заканчивают монтаж новой светосигнальной системы на взлетно-посадочной полосе, перроне. В марте планируется ввод в эксплуатацию. Прорабатываются возможности дальнейшего обновления оборудования и систем воздушной гавани.
Аэропорт Брест может принимать воздушные суда максимальной взлетной массой 191 т и размахом крыльев до 51,9 м. Его проектная пропускная способность составляет 400 пассажиров в час. На территории аэропорта находятся камеры хранения, медпункт, кафе, гостиница на 49 мест с автостоянкой.
19:20 18/02/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение
Президенты США приходят и уходят, а американское deep state остаётся. Недавний вояж Майка Помпео по российско-китайскому предбрюшью, вызвавший гнев и ярость в Пекине и Москве, был презентацией этим двум замечательным городам и миру новой внешнеполитической стратегии американского глубинного государства.