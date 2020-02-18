+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Как у людей: летом чартерные рейсы свяжут Брест с курортами пяти стран

Чартерные рейсы из аэропорта Брест в этом году будут летать на морские курорты пяти стран, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника Брестского филиала ГП "Белаэронавигация" Александр Докучиц.


Чартеры в Египет из брестского аэропорта летают круглогодично. Шесть раз в месяц самолеты отправляются в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Однако с апреля частота полетов на эти курорты увеличится вдвое. Программа туров рассчитана на семь и 11 ночей. С мая авиасообщение свяжет Брест с тунисской Энфидой и турецкой Антальей. На средиземноморское побережье Турции полеты продлятся до середины сентября, на африканский континент - до конца первого месяца осени. Кроме того, с июня по сентябрь будет возможность улететь из Бреста на отдых в болгарский Бургас и черногорский Тиват.

"Программа сезона еще формируется. Идет процесс согласования полетов по всем направлениям", - отметил Александр Докучиц.


В брестском аэропорту продолжается реконструкция. Специалисты заканчивают монтаж новой светосигнальной системы на взлетно-посадочной полосе, перроне. В марте планируется ввод в эксплуатацию. Прорабатываются возможности дальнейшего обновления оборудования и систем воздушной гавани.

Аэропорт Брест может принимать воздушные суда максимальной взлетной массой 191 т и размахом крыльев до 51,9 м. Его проектная пропускная способность составляет 400 пассажиров в час. На территории аэропорта находятся камеры хранения, медпункт, кафе, гостиница на 49 мест с автостоянкой.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Петр Рудковский
Навука - гэта ідэалогія? Адказ Гапавай
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История 5: ДЕПАРТАМЕНТ...
Павел Севярынец
АДЗІНСТВА
Игорь Масловский
Война фейков
Тацяна Грачанікава
Для многіх гэтае было раўназначнае сьмяротнаму...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru