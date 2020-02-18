По принципу домино: в Минске в ДТП попали четыре автомобиля
ДТП с четырьмя автомобилями произошло в Минске. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.
Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома
По предварительным сведениям, 41-летний водитель грузовика Isuzu двигался по ул.Ваупшасова со стороны ул.Солтыса в направлении МКАД. Из-за несоблюдения дистанции он врезался в попутный автомобиль Opel. От удара Opel отбросило в остановившийся для маневра автомобиль Peugeot, который впоследствии столкнулся с фурой.
Пострадавших в ДТП нет, автомобили получили механические повреждения. На месте аварии работают сотрудники ГАИ.
Госавтоинспекция напоминает, что водитель обязан соблюдать дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволит избежать столкновения в случае его экстренного торможения или остановки. Также нужно сохранять необходимый боковой интервал.
19:13 18/02/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение
Президенты США приходят и уходят, а американское deep state остаётся. Недавний вояж Майка Помпео по российско-китайскому предбрюшью, вызвавший гнев и ярость в Пекине и Москве, был презентацией этим двум замечательным городам и миру новой внешнеполитической стратегии американского глубинного государства.