Телеведущий Дмитрий Шепелев покинул российский Первый канал













Шепелев сообщил, что решение покинуть канал далось ему нелегко, однако отметил, что оно было принято по обоюдному согласию. Телеведущий заверил, что его увольнению с Первого канала не предшествовали ни конфликты, ни взаимные претензии. При этом причины увольнения Шепелев не назвал.





Телеведущий также рассказал о приятных моментах, которые он пережил благодаря работе на Первом канале. Он вспомнил о том, как познакомился с Людмилой Гурченко, и о том, как его узнавали люди на улицах после того, как он вел жеребьевку чемпионата мира по футболу.





В октябре 2019 года Шепелев признавался, что недоволен своей работой. Он объяснил, что хотел бы работать в развлекательной передаче, поскольку считает, что формат ток-шоу ему не подходит.