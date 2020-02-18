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Телеведущий Дмитрий Шепелев покинул российский Первый канал

Белорус Дмитрий Шепелев, который с 2017 года вел на Первом канале ток-шоу «На самом деле», объявил о своем уходе. Об этом он написал в своем Instagram-аккаунте




Шепелев сообщил, что решение покинуть канал далось ему нелегко, однако отметил, что оно было принято по обоюдному согласию. Телеведущий заверил, что его увольнению с Первого канала не предшествовали ни конфликты, ни взаимные претензии. При этом причины увольнения Шепелев не назвал.

Телеведущий также рассказал о приятных моментах, которые он пережил благодаря работе на Первом канале. Он вспомнил о том, как познакомился с Людмилой Гурченко, и о том, как его узнавали люди на улицах после того, как он вел жеребьевку чемпионата мира по футболу.

В октябре 2019 года Шепелев признавался, что недоволен своей работой. Он объяснил, что хотел бы работать в развлекательной передаче, поскольку считает, что формат ток-шоу ему не подходит.
Lenta.ru
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