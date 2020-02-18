Снова убийство в деревне: найден труп мужчины в Зельвенском районе
Вечером 15 февраля в милицию поступило сообщение об обнаружении в частном жилом доме в одной из деревень Зельвенского района тела 70-летнего мужчины с множественными телесными повреждениями, сообщает УСК по Гродненской области
На теле хозяина дома обнаружены телесные повреждения в виде множественных ран и переломов различных частей тела. Установлено, что смерть пенсионера носит криминальный характер. По данному факту Зельвенским районным отделом Следственного комитета было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 Уголовного кодекса (убийство). В тот же день уголовное дело принято к производству следственным управлением УСК по Гродненской области.
Фото: Следственный комитет
Зельвенским районным отделом Следственного комитета было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 Уголовного кодекса (убийство).
По подозрению в совершении убийства задержан 37-летний односельчанин погибшего.
Ведется расследование
"Белорусский партизан"
19:05 18/02/2020
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