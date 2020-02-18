Найдена массовая могила жертв страшной эпидемии

Захоронение, в котором найдены останки 48 человек, является самым крупным среди подобных могил в сельской местности. Об этом сообщает CNN.





Массовая могила расположена в аббатстве Торнтон в графстве Линкольншир. Все жертвы эпидемии, включая 21 ребенка в возрасте от года до 17 лет, были похоронены в течение нескольких дней, при этом каждое тело было обернуто в саван и положено отдельно в соответствии с церковным обрядом. Анализ ДНК, выделенной из зубов, подтвердил, что погибшие были заражены чумной палочкой Yerisinia pestis.









Исследователи полагают, что больные сбежали из перенаселенных городов и переполненных больниц, однако это не спасло их от смерти в больнице при аббатстве, пишет lenta.ru





Черная смерть унесла жизни почти половины населения в Англии между 1348 и 1349 годами, поэтому известно о множестве крупных массовых захоронениях того времени, находившихся в черте средневековых городов. Однако археологи впервые обнаружили такую большую братскую могилу, относящуюся к сельской общине.



