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Найдена массовая могила жертв страшной эпидемии

В Англии археологи обнаружили массовую могилу жертв глобальной эпидемии чумы, известной как Черная смерть.

Захоронение, в котором найдены останки 48 человек, является самым крупным среди подобных могил в сельской местности. Об этом сообщает CNN.

Массовая могила расположена в аббатстве Торнтон в графстве Линкольншир. Все жертвы эпидемии, включая 21 ребенка в возрасте от года до 17 лет, были похоронены в течение нескольких дней, при этом каждое тело было обернуто в саван и положено отдельно в соответствии с церковным обрядом. Анализ ДНК, выделенной из зубов, подтвердил, что погибшие были заражены чумной палочкой Yerisinia pestis.


Исследователи полагают, что больные сбежали из перенаселенных городов и переполненных больниц, однако это не спасло их от смерти в больнице при аббатстве, пишет lenta.ru

Черная смерть унесла жизни почти половины населения в Англии между 1348 и 1349 годами, поэтому известно о множестве крупных массовых захоронениях того времени, находившихся в черте средневековых городов. Однако археологи впервые обнаружили такую большую братскую могилу, относящуюся к сельской общине.
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