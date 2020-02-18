Видеофакт: в Минске 18 февраля наблюдали радугу





Так, 18 февраля в небе над Минском появилась радуга, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».





Сначала минчане прочувствовали на себе всю прелесть зимнего ливня, а затем в лучах солнца появилась радуга. Неожиданное природное явление даже вдохновило горожан вторить классику: «А из нашего окна зимой радуга видна!»



