Видеофакт: в Минске 18 февраля наблюдали радугу
Природа продолжает радовать жителей столицы нехарактерными для зимы погодными явлениями
Так, 18 февраля в небе над Минском появилась радуга, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».
Сначала минчане прочувствовали на себе всю прелесть зимнего ливня, а затем в лучах солнца появилась радуга. Неожиданное природное явление даже вдохновило горожан вторить классику: «А из нашего окна зимой радуга видна!»
18:26 18/02/2020
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