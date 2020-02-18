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Минские таможенники пресекли незаконное перемещение через границу ЕАЭС оружия

Сотрудники Минской региональной таможни пресекли незаконное перемещение через границу ЕАЭС оружия и боеприпасов к нему.

Сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в Государственном таможенном комитете.

Контрабанду обнаружили на таможенном пункте «Молодечно» в железнодорожном контейнере. Согласно документам, груз направлялся из Уссурийска в Калининград, транзитом через Беларусь и Литву.


Помимо личных вещей и автомобиля, белорусские таможенники обнаружили и изъяли гладкоствольное ружье 12-го калибра и боеприпасы к нему. При этом разрешительных документов на оружие у гражданина не было.


В результате Минской региональной таможней в отношении перевозчика возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 1 ст. 333-1 УК. Максимальное наказание, предусмотренное по данной статье, — лишение свободы на срок до 7 лет.

Фото customs.gov.by
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