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Из Минска в Пекин самолеты не летают - нет желающих

Ближайшие рейсы из Пекина в Минск и обратно отменены, сообщили в представительстве авиакомпании Air China в Беларуси.


Китайская авиакомпания совершает полеты в Минск три раза в неделю – по понедельникам, средам и пятницам.

"Рейсы 18 и 21 февраля отменены из-за низкой загрузки самолета", - сообщили в представительстве китайской авиакомпании.

Падение спроса на билеты связано с эпидемией коронавируса. В представительстве Air China также уточнили, что купленные на отмененные рейсы билеты можно либо переписать на другие даты, либо вернуть.

Из-за вспышки коронавируса страдает в том числе туриндустрия и перевозки: авиакомпании отменяют рейсы в Китай и обратно.


Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. 

Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. По последним данным, число жертв вируса в Китае около тысячи 900 человек, выздоровели 12 с половиной тысяч, инфицированными остаются более 72 тысяч человек.
Источник: sputnik.by
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