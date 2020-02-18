Из Минска в Пекин самолеты не летают - нет желающих





Китайская авиакомпания совершает полеты в Минск три раза в неделю – по понедельникам, средам и пятницам.





"Рейсы 18 и 21 февраля отменены из-за низкой загрузки самолета", - сообщили в представительстве китайской авиакомпании.





Падение спроса на билеты связано с эпидемией коронавируса. В представительстве Air China также уточнили, что купленные на отмененные рейсы билеты можно либо переписать на другие даты, либо вернуть.





Из-за вспышки коронавируса страдает в том числе туриндустрия и перевозки: авиакомпании отменяют рейсы в Китай и обратно.









Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане.





Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. По последним данным, число жертв вируса в Китае около тысячи 900 человек, выздоровели 12 с половиной тысяч, инфицированными остаются более 72 тысяч человек.







