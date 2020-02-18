В России в драке убили двоих белорусов
В Московской области РФ двое человек стали жертвами массовой драки между строителями из Беларуси. Об этом сообщает «Интерфакс».
Трагедия произошла в подмосковном Ногинске в ночь на 18 февраля. Строители из Беларуси подрались на территории строительного комплекса.
В результате погибли два человека, еще один пострадал.
Все участники массовой драки – граждане Беларуси, которые были трудоустроены по российским законам.
Полицейские выясняют обстоятельства происшествия и ищут участников конфликта.
17:27 18/02/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение
Президенты США приходят и уходят, а американское deep state остаётся. Недавний вояж Майка Помпео по российско-китайскому предбрюшью, вызвавший гнев и ярость в Пекине и Москве, был презентацией этим двум замечательным городам и миру новой внешнеполитической стратегии американского глубинного государства.