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Оружие и боеприпасы в ж/д контейнере обнаружили минские таможенники

Груз следовал железнодорожным сообщением в адрес физического лица из Уссурийска в Калининград, транзитом через Беларусь и Литву.

Согласно документам в контейнере перемещались личные вещи, бывшие в употреблении, автомобиль и оружие. Однако необходимых разрешительных  документов на гладкоствольное огнестрельное оружие 12-го калибра не имелось. 

Помимо этого, при проведении таможенного досмотра были обнаружены незаявленные боеприпасы для данного оружия в количестве 44 штук.


По факту перемещения через таможенную границу ЕАЭС боеприпасов Минской региональной таможней в отношении гражданина возбуждено уголовное дело  в соответствии с ч. 1 ст. 333-1 УК Республики Беларусь. 

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. 
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