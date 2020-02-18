Оружие и боеприпасы в ж/д контейнере обнаружили минские таможенники

Согласно документам в контейнере перемещались личные вещи, бывшие в употреблении, автомобиль и оружие. Однако необходимых разрешительных документов на гладкоствольное огнестрельное оружие 12-го калибра не имелось.





Помимо этого, при проведении таможенного досмотра были обнаружены незаявленные боеприпасы для данного оружия в количестве 44 штук.









По факту перемещения через таможенную границу ЕАЭС боеприпасов Минской региональной таможней в отношении гражданина возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 1 ст. 333-1 УК Республики Беларусь.





Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.