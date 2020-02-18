Оружие и боеприпасы в ж/д контейнере обнаружили минские таможенники
Груз следовал железнодорожным сообщением в адрес физического лица из Уссурийска в Калининград, транзитом через Беларусь и Литву.
Согласно документам в контейнере перемещались личные вещи, бывшие в употреблении, автомобиль и оружие. Однако необходимых разрешительных документов на гладкоствольное огнестрельное оружие 12-го калибра не имелось.
Помимо этого, при проведении таможенного досмотра были обнаружены незаявленные боеприпасы для данного оружия в количестве 44 штук.
По факту перемещения через таможенную границу ЕАЭС боеприпасов Минской региональной таможней в отношении гражданина возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 1 ст. 333-1 УК Республики Беларусь.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
15:10 18/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.