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В Минске хотят установить 240 "умных" остановок. Где именно

В Минске хотят установить 240 «умных» остановок.

Об этом рассказал заместитель директора предприятия «Столичный транспорт и связь» Андрей Илларионов.

По его словам, в Минске определены места, где со временем могут разместиться «умные» остановки.

— Намечено 120 парных точек — это 240 остановок, в первую очередь на пр. Независимости, Победителей, Дзержинского, ул. Притыцкого, — пояснил он.

— В настоящее время в городе из 2 000 остановок информационными табло оборудовано 460. В нынешнем году установят еще 100, — добавил А. Илларионов.

При выборе остановок, на которых появляются табло, учитывают такие критерии, как высокий пассажирообмен и наличие подведенных коммуникаций (электричества).
Источник: Минск-Новости
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