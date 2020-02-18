Протесты помогли: Грушевский сквер в Минске сохранят
Власти решили, что Грушевский сквер в Минске сохранят.
Застройка в этом районе будет идти так, чтобы он не пострадал, заявила Наталья Кочанова, экс-руководитель Администрации президента, председатель Совета Республики и уполномоченная руководителя государства по столице.
Перед тем как было принято решение, Кочанова встречалась с жителями района, застройщиками, местными властями и сделала доклад Лукашенко, сообщает БелТА.
"Точка в этом вопросе поставлена на самом высоком уровне", — говорит Кочанова. Она подчеркнула, что были учтены интересы и пожелания людей.
Грушевский сквер, которому около 90 лет, оказался в кругу новостроек.
В последние годы из-за очередного строительства (многоэтажного дома с подземной парковкой "Гранд Хаус") возникла угроза изменения площади сквера и вырубки деревьев. Местные жители начали протестовать, обращаться в различные инстанции.
И, как видим, победили.
Источник: euroradio.fm
12:11 18/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.