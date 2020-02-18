В Беларуси отменили концерт Виктора Калины - не продали ни одного билета
Концерт шансонье Виктора Калины должен был пройти в докшицком центре культуры 16 февраля, но он не состоялся, потому что не было продано ни одного билета
Всего в зале центра культуры 290 мест, 11 билетов люди забронировали накануне концерта, но в день концерта так и не выкупили, сообщает «Наша нива».
Сам Калина был готов выступить и перед 11 фанатами, но администрация центра культуры посчитала чрезмерными затраты на организацию концерта ради 11 человек.
Виктор Калина выступает в российской военной форме с наградами «ДНР» на груди и имеет опыт военных действий в составе иррегулярных бандформирований, действующих на Юго-востоке Украины.
11 февраля в Докшицкий райисполком была отправлена петиция с требованием «не допустить проведение концерта Виктора Калины». Ее подписали 666 человек.
По мнению авторов петиции, «публичная гастрольная деятельность данного гражданина напрямую противоречит национальным интересам Республики Беларусь, а также ставит под угрозу гражданскую безопасность в нашей стране и порочит репутацию нашего города».
Источник: the-village.me
11:54 18/02/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.