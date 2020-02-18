"Белпочта" приостановила посылки и письма в Китай: нет самолетов
«Белпочта» приостанавливает прием всех видов международных почтовых отправлений в Китай.
В связи с отменой рейсов авиакомпаний-партнеров, осуществляющих перевозку международных почтовых отправлений из Беларуси в КНР, «Белпочта» сообщает, что временно приостанавливает прием всех видов международных почтовых отправлений на данном направлении.
О времени возобновления пересылки Белпочта не сообщает.
11:35 18/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.