Audi влетела в автобус на одном из проспектов Минска
По предварительной информации, «Ауди» двигалась по Партизанскому проспекту со стороны улицы Центральной в направлении улицы Шоссейной.
При осуществлении перестроения водитель совершил столкновение с автобусом «LAG», который двигался попутно в соседней полосе.
В результате ДТП водитель автомашины «Ауди» получил телесные повреждения и был доставлен в учреждение здравоохранения.
На месте ДТП работают сотрудники ГАИ, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
11:16 18/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.