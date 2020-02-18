Audi влетела в автобус на одном из проспектов Минска

При осуществлении перестроения водитель совершил столкновение с автобусом «LAG», который двигался попутно в соседней полосе.













В результате ДТП водитель автомашины «Ауди» получил телесные повреждения и был доставлен в учреждение здравоохранения.





На месте ДТП работают сотрудники ГАИ, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.