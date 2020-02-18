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Представительница Фонда Брижит Бардо едет в Беларусь защитить животных

Международный Фонд помощи животным обратил внимание на ситуацию с бездомными животными в Беларуси после того, как основательница Фонда, французская кинозвезда Брижит Бардо увидела жуткий видеоролик из Беларуси

Представительница Фонда Брижит Бардо едет в Беларусь защитить животных
С 19 по 25 февраля Минск посетит представительница Фонда помощи животным Брижит Бардо мадам Брижит Олуа. В рамках официального визита она встретится с столичными властями, представителями зоозащитных организаций, посетит клиники и приюты, примет участие в обсуждении актуальных проблем защиты прав животных в Беларуси, пишет media-polesye.by

В программу посещения французской зоозащитницы входят встреча с главой Мингорисполкома Анатолием Сиваком, на которой планируется обсудить практические вопросы обращения с бездомными животными. Предполагается, что во встрече также примет участие первый замминистра Минжилкомхоза Геннадий Трубило.

В феврале 2017 года Медиа-Полесье опубликовало видеоролик, где показано, как живут в Лунинце безнадзорные животные и чем заканчивается их жизнь. 


Французская актриса и зоозащитница после просмотра видео обратилась к Лукашенко с просьбой защитить бездомных животных. Текст её открытого письма был опубликован на сайте «Фонда Брижит Бардо».

Брижит Бардо призвала Лукашенко передать деньги, которые расходуются на отлов животных, специальным приютам, а также использовать их для стерилизации зверей. Она выступила за немедленное принятие закона, предусматривающего строгие санкции за жестокое обращение с животными. 

«Фонд Брижит Бардо» предложил белорусам широкий комплекс поддержки, начиная от готовности привезти сюда своих ветеринаров, организовать программу стерилизации и вакцинации бездомных животных по всей Беларуси, вплоть до установки для них утепленных домиков. 

В фонде также предложили обучать белорусских ветеринаров гуманным методам регуляции бездомных животных (стерилизации) и выразили готовность работать с волонтерами.


Увы, с тех пор в Беларуси в отношении государства к бездомных животным практически ничего не изменилось. Несчастных собак и кошек по-прежнему беспощадно умерщвляют. Причём, не только бездомных.

Более того, несмотря на многочисленные призывы зоозащитников, в Беларуси так до сих пор и не принят закон "Об обращении с животными", а живодеры как правило откупаются штрафом

Справка. Согласно статье 339 ч.1 УК РБ, жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель или увечье, совершенное из хулиганских, корыстных или иных низменных побуждений либо в присутствии заведомо малолетнего, - наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до одного года, или арестом.

То же действие, совершенное повторно либо группой лиц, - наказывается арестом, или ограничением свободы на срок до одного года, или лишением свободы на тот же срок.
"Белорусский партизан"
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