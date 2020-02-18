28 февраля во время белорусского финала девушки среди 12 финалистов будут доказывать, что они лучшие. «Комсомолка» расспросила Максима Алейникова, как ему в голову пришло пробиваться на «Евровидение» с песней без слов и чем он собирается побеждать.





- Максим, всем известно, что «Евровидение» - это песенный конкурс. Почему ты написал для него песню без слов?





- Сегодня слово теряет силу. Посмотри, вокруг все очень много говорят, но мало кто что делает и несет ответственность за сказанное. Слова стали бессмысленны, за ними мало что стоит. Достаточно вспомнить Дональда Трампа и его Твиттер. Практически все, кто слышал эту песню, говорят, что по телу бегут мурашки. Музыка - это универсальный язык каждого, и это про чувства.









Что касается «Евровидения», мы с командой пристально изучали этот вопрос и выяснили, что в положении о конкурсе таких запретов нет.





Для реализации этой песни я пробовал разных артистов. Это были и опытные певицы, и даже дети. Пробовал написать к ней слова на английском и белорусском. На русском даже не пытался, принципиально. Потому что важно было, с одной стороны, сохранить национальную самобытность, с другой - быть понятным любому человеку на Земле. И каждый раз, когда пытался написать слова, понимал, что они там лишние. Сначала я попробовал реализовать эту песню с девчонками из могилевской группы «Беатрис», она засветилась на «X-Факторе», выступала на «Евровидении» на бэках у NAVI.





«Беатрис» в итоге распалась, но одна из ее участниц Оля Григорьева - она поет мощным этническим голосом и очень мне понравилась - вошла в состав CHAKRAS. Еще одна исполнительница, Юлия Яночкина - директор вокальной детской студии. Четыре последних года дети, которые представляли страну на «Евровидение» - это дети из ее студии.





- Новую группу ты создавал по подобию знаменитой группы «Топлесс»?





- Нет, общего у них только то, что и там и там - девушки, но посыл разный. В группе CHAKRAS все мамы, двум девушкам по 30 лет, одной - 35. И поют они о чувствах, о взаимосвязанности вещей в природе. Есть один нюанс: Света Кауфман - беременна, к моменту конкурса срок будет около 6 месяцев. Забавно, что забеременела она уже после создания группы. И теперь можно сказать, что вместе с нашим проектом родилась и новая жизнь.





- Красиво рассказываешь. Не боишься, что белор ское жюри шаблонно решит, что это какая-то бессмыслица без слов?





- Во-первых, песня этим и запомнится. Во-вторых, не боюсь, потому что произведение на самом деле очень красивое. Я недаром продал квартиру, чтобы иметь возможность довести начатый проект до ума с крутой международной командой и представить все в максимально выгодном свете. Чтобы получилось не просто тяп-ляп, как нередко бывает в Беларуси, а чтобы даже на этапе национального отбора это звучало и выглядело круто.





- Говоришь, что продал квартиру - получился настолько затратный проект?





- Сумму не буду обозначать, деньги на самом деле только злят читателей. Главное не деньги. Мы всю жизнь пытаемся кого-то догнать, сделать некий формат, подстроиться, соответствовать. С моей точки зрения, у нас в Беларуси вообще нет таких специалистов, поскольку мы все время варимся в собственном соку. У нас раз-два и обчелся людей, которые создают музыку на серьезном уровне. И ждать от нас, что мы вдруг станем такими модными и вдруг выиграем «Евровидение» - это просто смешно.





Единственная реальная возможность заявиться - как страна, как нация - делать что-то максимально интересно и максимально свое. С другой стороны, просто народную музыку делать не интересно. А национальной песенной культуры у нас, к сожалению, не выросло. То, что предлагаю я, это нечто с одной стороны международное, с другой - с национальными оттенками и на международном музыкальном языке.





Песня нестандартная и при правильном подходе способна выстрелить и победить на нынешнем «Евровидении». С этой целью я все это и делаю. Хочется, чтобы нашей страной после поездки на нынешнее «Евровидение» гордились, уважали и наконец-то узнали, что есть такая точка на карте.