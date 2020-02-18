Ученые предложили изменить высоту полета самолетов









Об этом сообщает Корреспондент.net со ссылкой на Environmental Science & Technology.





По их мнению, это позволит сократить вредное влияние авиации на климат на 56%.





Самолеты оставляют в атмосфере инверсионный след из кристалликов льда. Они часами не рассеиваются и не дают теплу отражаться от Земли, а ночью возвращают отражающееся от поверхности тепло обратно.





Оказалось, что избавиться от самых стойких инверсионных следов можно, если немного изменить высоту полета. При этом такая мера затронула бы лишь небольшую часть авиарейсов, в основном во второй половине дня.