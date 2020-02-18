Ученые предложили изменить высоту полета самолетов
Ученые из британского Имперского колледжа Лондона и немецкого Института физики атмосферы предложили изменить высоту полета самолетов для борьбы с глобальным потеплением.
Об этом сообщает Корреспондент.net со ссылкой на Environmental Science & Technology.
По их мнению, это позволит сократить вредное влияние авиации на климат на 56%.
Самолеты оставляют в атмосфере инверсионный след из кристалликов льда. Они часами не рассеиваются и не дают теплу отражаться от Земли, а ночью возвращают отражающееся от поверхности тепло обратно.
Оказалось, что избавиться от самых стойких инверсионных следов можно, если немного изменить высоту полета. При этом такая мера затронула бы лишь небольшую часть авиарейсов, в основном во второй половине дня.
09:49 18/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.