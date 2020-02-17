+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Белоруска из Речицы выиграла $15 тысяч, подписавшись на модель в Instagram

Речичанка Дарья Лебедева поучаствовала в Instagram-игре российской модели Анастасии Решетовой и рэпера Тимати.

Девушка стала одной из трех счастливчиков, получивших по миллиону российских рублей, пишет ranak.me.

Игра проходила в середине января. Как рассказала Дарья, она просто выполнила условия конкурса. Девушка подписалась на друзей модели, а потом организаторы рандомно выбрали победителей.

— Когда я только заметила пост, сказала своему молодому человеку: «Прикинь, миллион выиграю», — сказала изданию Дарья. — Но это просто так было сказано. И тут захожу в Instagram, мне пишут в комментариях: «Поздравляю, ты выиграла!» Я думаю, что за «разгон»? А потом в личку начали сообщения поступать, я зашла в прямой эфир, где проходил розыгрыш, смотрю, а там мой ник указан! Прыгала, бегала по квартире от счастья!


Потом с белоруской связались спонсоры. Она поехала в Москву за подарком. Оказалось, это не первая удача Дарьи: она выигрывала билеты на рок-концерт, потом сумочку от московского магазина и вот теперь — миллион российских рублей ($15 760).

— В общем, что вам скажу? Большинство, конечно, скорее всего, не верят, что все это правда. Считают, что победители подставные. Но скажу вам — нет. Все правда. До сих пор не верю, что это случилось. Еще и со мной! — сказала девушка. Куда потратит выигранные деньги, Дарья еще не решила.

Как рассказала Дарья в беседе onliner.by, она давно следила за творчеством модели в Instagram, а вот на Тимати подписалась только недавно. Кстати, наличные речичанке вручили прямо в руки.

— Я задавалась вопросом о налогах. Анастасия сказала, что организаторы все оплатили, — уточнила Дарья.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История 5: ДЕПАРТАМЕНТ...
Павел Севярынец
АДЗІНСТВА
Игорь Масловский
Война фейков
Тацяна Грачанікава
Для многіх гэтае было раўназначнае сьмяротнаму...
Юрий Губаревич
План “ЗРОБІМ САМІ”. Змяніць уладу па сілах нават...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru