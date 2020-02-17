Девушка стала одной из трех счастливчиков, получивших по миллиону российских рублей, пишет ranak.me





Игра проходила в середине января. Как рассказала Дарья, она просто выполнила условия конкурса. Девушка подписалась на друзей модели, а потом организаторы рандомно выбрали победителей.





— Когда я только заметила пост, сказала своему молодому человеку: «Прикинь, миллион выиграю», — сказала изданию Дарья. — Но это просто так было сказано. И тут захожу в Instagram, мне пишут в комментариях: «Поздравляю, ты выиграла!» Я думаю, что за «разгон»? А потом в личку начали сообщения поступать, я зашла в прямой эфир, где проходил розыгрыш, смотрю, а там мой ник указан! Прыгала, бегала по квартире от счастья!



