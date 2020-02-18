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Что представляет собой новая игра "Котел, или Черная касса"

В соцсетях распространяют новую игру "Котел, или Черная касса", предлагающую казахстанцам вложить энную сумму денег для последующей прибыли. Экономисты сравнили эту игру с финансовой пирамидой.

Что представляет собой новая игра "Котел, или Черная касса"
Иллюстрационное фото
Как сообщается в телеграм-канале FINANCEkaz, в некоторых странах в мессенджеры массово рассылается в мессенджеры игра "Котел, или Черная касса". Суть игры — вложить определенную сумму на старте и привести с собой двоих людей, которые тоже вложатся. По мере прихода людей вы будете двигаться на верхние этажи пирамиды и в итоге получите в 10 раз больше того, что вложили. 

Эта схема — обычная схема Понци, которая обеспечивает доходы более ранних инвесторов за счет средств, полученных от более поздних инвесторов. Говоря проще — это финансовая пирамида, ровно такая же, какой была МММ, Кэшбери или различные жилищные и круизные кооперативы, популярные прямо сейчас. Основной "прикол" такой схемы — она действительно работает на начальных этапах. Как только заканчивается поток новых игроков — доход иссякает. В плюсе остаются создатели и те кто пришел вначале, а платят за всё те, кто был последними. Не дайте себя обмануть! Расскажите об этом своим близким, которые могут не знать и соблазниться обещаниями легких денег, - пишет телеграм-канал.
Zakon.kz
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