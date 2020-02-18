По последним данным, заражение коронавирусом подтверждено у 72 436 человек, умерло 1868 человек, выздоровели и выписались из больниц 12 552 человека. 560 901 человек имели тесный контакт с зараженными вирусом, 141 552 человека находятся под медицинским наблюдением.





В Китае считают, что пик эпидемии придется на вторую часть февраля, а к апрелю эпидемиологическая ситуация в стране стабилизируется. Об этом заявил глава специальной комиссии по борьбе с распространением пневмонии Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань. А глава ВОЗ рассказал, кто в группе риска по коронавирусу и сколько процентов заболевших выздоравливают.





Вирус распространился и за пределы материкового Китая: больше всего заболевших — в Сингапуре (77 человек) и Японии (66 человек + 454 заболевших на круизном лайнере в японском порту, карантин на котором закончится уже 19 февраля, людей начнут отпускать), меньше всего — в Непале, Камбодже, Бельгии, Финляндии, Швеции, Шри-Ланке и Египте (по 1 человеку). Кроме того, зафиксировано пять смертей за пределами материкового Китая: в Гонконге, Тайване, Франции, Японии и на Филиппинах.





В Беларуси заболевших коронавирусом нет, сообщили медики. Министр здравоохранения заверил, что в аптеках есть медицинские маски, а ежедневно в стране выпускают около 60 тысяч масок и они отгружаются в государственные аптеки. Более того, максимальная пиковая мощность по выпуску масок может достигать 100 тысяч штук в сутки. Тем временем из-за коронавируса бобруйское предприятие отложило выпуск одежды и шьет марлевые повязки. Кроме того, в Беларусь возвращаются китайские студенты. Посмотрите, где они проведут две недели карантина.





Как защитить себя от китайского коронавируса

Какие у него симптомы?





Симптомы коронавируса напоминают симптомы простуды или гриппа: это насморк, кашель, боль в грудной клетке, конъюнктивит, повышенная температура, головная боль, слабость, тошнота и даже диарея.





Как не заразиться?





Чтобы не заразиться коронавирусом, нужно:





избегать контактов с людьми, у которых уже есть симптомы инфекционных заболеваний;

после посещения улицы мыть руки водой с мылом не менее 20 секунд;

если мыло и вода недоступны, то как можно чаще протирать руки антисептическими средствами на спиртовой основе;

стараться не касаться руками лица;

в общественных местах носить медицинские маски;

при чихании или кашле прикрывать рот и нос бумажной салфеткой;

если вы сейчас в Китае, то лучше не контактировать с животными, птицами, не посещать рынки морепродуктов, живой птицы и животных, фермы, не есть сырые или недостаточно термически обработанные продукты животного происхождения, в том числе молоко, яйца, мясо, птицу, морепродукты.





Что делать, если кажется, что заразился?





При симптомах простуды, высокой температуре, кашле и боли в грудной клетке нужно вызвать скорую помощь, и если вы были в Китае, обязательно сообщить об этом медикам.





Как лечат от коронавируса?





Специфического лечения от коронавируса нет. Важно вовремя снять интоксикацию, оказать респираторную поддержку, назначить жаропонижающие препараты.





Куда звонить в случае чего, если вы сейчас в Китае?





Посольство в Пекине: первый секретарь Александр Сергеевич Подковыров +86 155 10-61-85−10.

Генеральное консульство в Гуанчжоу: генеральный консул Андрей Александрович Попов +86 186 20-27-78−38.

Генеральное консульство в Шанхае: вице-консул Роман Александрович Шелемех +86 139 18-56-16−90.

Если вы хотите уехать из Китая, а ваш город закрыт из-за карантина, звоните по телефону +86 155 10-61-85−10.

