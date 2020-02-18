Хроники коронавируса: сколько человек умерло, кто подвержен заражению и когда ожидается пик эпидемии
За последние сутки от коронавируса умерли 98 человек, сообщает TUT.BY со ссылкой на Государственный комитет по здравоохранению КНР.
По последним данным, заражение коронавирусом подтверждено у 72 436 человек, умерло 1868 человек, выздоровели и выписались из больниц 12 552 человека. 560 901 человек имели тесный контакт с зараженными вирусом, 141 552 человека находятся под медицинским наблюдением.
В Китае считают, что пик эпидемии придется на вторую часть февраля, а к апрелю эпидемиологическая ситуация в стране стабилизируется. Об этом заявил глава специальной комиссии по борьбе с распространением пневмонии Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань. А глава ВОЗ рассказал, кто в группе риска по коронавирусу и сколько процентов заболевших выздоравливают.
Вирус распространился и за пределы материкового Китая: больше всего заболевших — в Сингапуре (77 человек) и Японии (66 человек + 454 заболевших на круизном лайнере в японском порту, карантин на котором закончится уже 19 февраля, людей начнут отпускать), меньше всего — в Непале, Камбодже, Бельгии, Финляндии, Швеции, Шри-Ланке и Египте (по 1 человеку). Кроме того, зафиксировано пять смертей за пределами материкового Китая: в Гонконге, Тайване, Франции, Японии и на Филиппинах.
В Беларуси заболевших коронавирусом нет, сообщили медики. Министр здравоохранения заверил, что в аптеках есть медицинские маски, а ежедневно в стране выпускают около 60 тысяч масок и они отгружаются в государственные аптеки. Более того, максимальная пиковая мощность по выпуску масок может достигать 100 тысяч штук в сутки. Тем временем из-за коронавируса бобруйское предприятие отложило выпуск одежды и шьет марлевые повязки. Кроме того, в Беларусь возвращаются китайские студенты. Посмотрите, где они проведут две недели карантина.
Как защитить себя от китайского коронавируса
Какие у него симптомы?
Симптомы коронавируса напоминают симптомы простуды или гриппа: это насморк, кашель, боль в грудной клетке, конъюнктивит, повышенная температура, головная боль, слабость, тошнота и даже диарея.
Как не заразиться?
Чтобы не заразиться коронавирусом, нужно:
- избегать контактов с людьми, у которых уже есть симптомы инфекционных заболеваний;
- после посещения улицы мыть руки водой с мылом не менее 20 секунд;
- если мыло и вода недоступны, то как можно чаще протирать руки антисептическими средствами на спиртовой основе;
- стараться не касаться руками лица;
- в общественных местах носить медицинские маски;
- при чихании или кашле прикрывать рот и нос бумажной салфеткой;
- если вы сейчас в Китае, то лучше не контактировать с животными, птицами, не посещать рынки морепродуктов, живой птицы и животных, фермы, не есть сырые или недостаточно термически обработанные продукты животного происхождения, в том числе молоко, яйца, мясо, птицу, морепродукты.
Что делать, если кажется, что заразился?
При симптомах простуды, высокой температуре, кашле и боли в грудной клетке нужно вызвать скорую помощь, и если вы были в Китае, обязательно сообщить об этом медикам.
Как лечат от коронавируса?
Специфического лечения от коронавируса нет. Важно вовремя снять интоксикацию, оказать респираторную поддержку, назначить жаропонижающие препараты.
Куда звонить в случае чего, если вы сейчас в Китае?
Посольство в Пекине: первый секретарь Александр Сергеевич Подковыров +86 155 10-61-85−10.
Генеральное консульство в Гуанчжоу: генеральный консул Андрей Александрович Попов +86 186 20-27-78−38.
Генеральное консульство в Шанхае: вице-консул Роман Александрович Шелемех +86 139 18-56-16−90.
Если вы хотите уехать из Китая, а ваш город закрыт из-за карантина, звоните по телефону +86 155 10-61-85−10.
09:05 18/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.