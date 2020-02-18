Экспромт оказался запланированным: как египтятина Фади готовили к встрече с Лукашенко
Посещая Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат 14 февраля, Александр Лукашенко неожиданно подошел поговорить с работниками. Среди них оказался египтянин Халиль Фади.
Это его глава государства дружески похлопал по плечу и рассказал, как получаются самые красивые дети.
В интервью TUT.BY Фади признался, что его беседа с Лукашенко была хоть и запланированным, но все-таки неожиданным экспромтом.
— Никто не знал, подойдет или нет, но до этого со мной три раза встречались — не знаю, что за люди, боюсь ошибиться, но очень серьезные, потом еще с концерна люди. Просто спрашивали, кто я и как живу. Ну и потом сказали, если подойдет президент, просто отвечай ему.
Фади сожалеет, что времени на общение с главой Беларуси было мало. По словам египтянина, он хотел бы поговорить с президентом о недостатках, которые видит, и знает, как их убрать.
Среди основных проблем в Беларуси Фади называет забюрократизованность, которая по мнению египтянина и тормозит весь прогресс. А еще, по его мнению, нашей стране не хватает рекламы. Чтобы такие туристы, как он, сюда приезжали, о ней надо больше рассказывать.
08:58 18/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.