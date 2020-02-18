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Экспромт оказался запланированным: как египтятина Фади готовили к встрече с Лукашенко

Посещая Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат 14 февраля, Александр Лукашенко неожиданно подошел поговорить с работниками. Среди них оказался египтянин Халиль Фади.


Это его глава государства дружески похлопал по плечу и рассказал, как получаются самые красивые дети.

В интервью TUT.BY Фади признался, что его беседа с Лукашенко была хоть и запланированным, но все-таки неожиданным экспромтом.

— Никто не знал, подойдет или нет, но до этого со мной три раза встречались — не знаю, что за люди, боюсь ошибиться, но очень серьезные, потом еще с концерна люди. Просто спрашивали, кто я и как живу. Ну и потом сказали, если подойдет президент, просто отвечай ему.

Фади сожалеет, что времени на общение с главой Беларуси было мало. По словам египтянина, он хотел бы поговорить с президентом о недостатках, которые видит, и знает, как их убрать.

Среди основных проблем в Беларуси Фади называет забюрократизованность, которая по мнению египтянина и тормозит весь прогресс. А еще, по его мнению, нашей стране не хватает рекламы. Чтобы такие туристы, как он, сюда приезжали, о ней надо больше рассказывать.
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