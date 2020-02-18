Ракетостроительная компания SpaceX полным ходом реализует проект глобального спутникового интернета Starlink. Подопечные Илона Маска уже запустили в космос 300 аппаратов-передатчиков. На очереди — тысячи спутников по всему миру, пишет журнал "Новое время"





Несколько месяцев назад Илон Маск сделал твит якобы с помощью подключения к интернету Starlink его компании SpaceX.





Для тех, кто каким-то образом пропустил, о чем идет речь: Starlink — это проект глобального спутникового интернета, в рамках которого компания SpaceX планирует вывести на орбиту десятки тысяч спутников и обеспечить бесплатный доступ к сети по всему миру.





Первую партию спутников Starlink отправили весной прошлого года. Тогда созвездие передатчиков на низкой околоземной орбите заметили голландские астрономы.





Сегодня, 17 января 2020-го, в 17:05 по киевскому времени SpaceX успешно запустила в космос еще 60 спутников для глобального интернета.













Но этот запуск отличался от предыдущих и стал особенным для проекта Starlink.





Что и куда отправили?





Традиционно, с Космического центра Кеннеди во Флориде на самой популярной и эффективной ракете SpaceX Faclon 9 компания запустила 60 плоских спутниковых передатчиков, каждый из которых весит около 260 кг (общий вес — 15,6 тонн).





Чуть больше чем через 15 минут после взлета спутники с помощью ионных ускорителей вышли на эллиптическую орбиту на высоте в 550 км. Предыдущие партии спутников выходили на круговую орбиту на высоте от 330 км.





Правда, не все пошло по плану, поскольку первая ступень-ускоритель, которая должна была приземлиться на специальной платформе в Атлантическом океане немного промахнулась и села на воду. По всей видимости, подвела автоматическая система спускания.





Если бы все прошло успешно — SpaceX могла бы установить рекорд и безошибочно использовать один и тот же ускоритель в течение четырех запусков.





Ранее этот же ускоритель (B1056) SpaceX использовала с ракетой Falcon 9 во время миссии CRS-17 в мае 2019-го, миссии CRS-18 в июле 2019-го и миссии JCSAT-18/Kacific 1 в декабре того же года.





Тем не менее, возвращение многоразового ускорителя было не основной задачей SpaceX на этот раз: компания успешно провела пятый запуск спутников Starlink, и теперь на низкой околоземной орбите расположены в общей сложности 300 спутников для глобального интернета.





Напомним, всего в рамках своего проекта Starlink Илон Маск планирует отправить на орбиту около 42 тыс. спутников.





Этот факт беспокоит многих ученых и астрономов, поскольку сейчас на разных орбитах Земли расположены чуть более 2 тыс. рабочих спутников.





Остальные неработающие аппараты и их обломки — это так называемый космический мусор, который может представлять огромную проблему для будущих запусков ракет и исследований внеземного пространства.





В связи с этим, глобальное созвездие Starlink станет беспрецедентным случаем в истории освоения космоса. В лучшем случае, это повысит опасность столкновений космических объектов на разных орбитах Земли, а в худшем — приведет к эффекту Кесслера, который предполагает абсолютное загрязнение околоземного пространства из-за уничтожения всех спутников обломками от их столкновений.





Инженеры SpaceX планируют после 5−7 лет эксплуатации каждого спутника спускать их с орбиты в атмосферу Земли. Хотя эта система недавно дала сбой.





Летом 2019-го представители Европейского космического агентства (ESA) были вынуждены скорректировать траекторию полета своего спутника из-за возможного столкновения с одним из аппаратов Starlink. В ESA говорили, что вероятность столкновения со спутником Starlink составляла примерно 1 к 1000, что в 10 раз выше порога, предписанного правилами безопасности.





Но и это не единственная проблема масштабного проекта Starlink.





Кому нужен спутниковый интернет?

Глобальный интернет от SpaceX не будет полностью бесплатным: для передачи информации от сервера на Земле к орбитальному спутнику и снова на Землю, конечному пользователю нужно установить специальное оборудование, — антенну и передатчик.





Илон Маск заявлял, что такой передатчик будет стоить около $100, что, опять же, может быть не по карману некоторым пользователям.





Кроме того, спутниковый интернет сегодня является лишь альтернативой более развитым оптоволоконному подключению и мобильным сетям. Доступ в интернет через спутник используют в труднодоступным местах, где недоступны классические способы подключения.





Спутниковый интернет имеет ограниченный ресурс, а это значит — возвращение к определенному объему трафика и значительное снижение скорости.





Такой сигнал может часто прерываться из-за радиопомех других спутников, что делает его не самым стабильным и надежным.





И это не говоря уже о пропускной способности передатчиков, сроке работы одного спутника и других факторов, которые влияют на становление новой «глобальной сети» от Илона Маска.





Правда, большинство действующих спутников связи расположены на геостационарной орбите, высотой почти в 36 тыс. км., а в SpaceX решили разместить их гораздо ниже.





Как объяснили в SpaceX, низкое расположение спутников Starlink обеспечит преимущество для такого подключения: аппараты будут связываться друг с другом с помощью бортовых оптических лазеров и моментально передавать информацию по всему небу над Землей.





При этом, данные не нужно будет постоянно возвращать на Землю, что должно ускорить такое подключение.





Антенны, которые должны будут купить пользователи Starlink, смогут автоматически подключаться к тому спутнику, который в конкретный момент будет передавать лучший сигнал. Эта система похожа на подключение по мобильной сети.





Поскольку SpaceX рассчитывает на запуск нескольких тысяч спутников — антенны пользователей каждые 10 минут смогут выбирать между 20 разными спутниками в любой точке планеты.





В компании Илона Маска говорят, что такая антенна по размеру будет не больше коробки из-под пиццы.





В теории все звучит неплохо, но о реальном пользовательском опыте Starlink мы узнаем только к 2024 — тогда SpaceX планирует разместить на орбите полное созвездие своих спутников.