Российский путешественник Федор Конюхов побывал в самых дальних уголках нашей планеты. В одиночку он покорил и Южный, и Северный полюса, а в Беларуси его добрым словом вспоминают в самом еврейском городе – Бобруйске. Далеко не всем известно, что он учился здесь.





Его родное училище "пятнашка" стоит на том же месте. В Бобруйске продолжают жить его друзья.





Корреспондент Sputnik Юлия Балакирева разыскала их, а они попросили передать привет своему приятелю.





От себя

Бобруйск – прекрасный город. Но есть то, за что я его особенно люблю, как коренная бобруйчанка. Он мало меняется. Нет, конечно, город развивается. Но не такими быстрыми темпами, как тот же Минск.





Училище, в которое был зачислен Федор Конюхов, за эти годы сменило свое название и статус. Теперь это Бобруйский государственный колледж имени Ларина. Но здание стоит там же. Кабинеты и мастерские те же…





Конюхов сюда приезжал в 2010 году. И, говорят, для него этот момент был очень трогательным. Он даже взял в руки учебный инструмент.





Ничего не изменилось… В колледже по-прежнему учат работать с деревом и керамикой. Старые жители его так же называют "пятнашкой" (раньше было училище №15).





Кстати, в 2010-м Конюхов уехал отсюда с увесистым подарком. Если быть точнее, с большим деревянным крестом, который сделали своими руками ученики и педагоги. Позже он установил крест на мысе Горн в память о погибших мореплавателях.





Но это известные факты.





Три друга

В Бобруйске Конюхова помнят тем еще модником. А еще говорят, что он был спокойным человеком и очень не любил драки.





С Федором два года проучился в одной группе Владимир Калинкин. Сейчас он живет в Бобруйске. На пенсии, но работает на местной фабрике "ФанДОК" – вырезает элементы для мебели. У него большая семья – две дочери и четыре внука.





А в 1973 году он поступил в художественное училище №15. Специальность – резчик-инкрустатор.





"Мы проучились с Федей почти два года. На втором курсе он ушел из училища – внезапно! Не дотянул месяца до экзаменов. Уехал в Находку, взял с собой девушку. Так и не забрал свой диплом!" – вспоминает собеседник Sputnik.





Федор ничего не пояснил даже своему другу. С тех пор они так и не встретились. Хотя Калинкин и Конюхов были близкими друзьями. В их компанию еще входил однокурсник Виталий Вольский. Втроем они проводили все время помимо учебы. Правда, развлечений было не шибко много.





Владимир Калинкин два года учился с Федором в одной группе

© PHOTO : ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА В. КАЛИНКИНА





"Ходили в гости друг к другу. Гитара у него была. Он песенки нам немного попоет. Песенник был не совсем, правда", – с улыбкой рассказывает Владимир.





С тех прошло больше 40 лет. Время, конечно, сказывается. Калинкин признается: многие моменты стерлись из памяти. Но почему-то ему хорошо запомнилось, как вместе с Федором он ходил на рынок покупать себе куртку.





"Федя был моим советчиком. Говорит: "Покупай эту куртку. Она модная". Купили – она не совсем модная. Но раз Федя так сказал… Я доверял ему, потому что сам он одевался хорошо", – признается бобруйчан.





Он говорит, что в то время Конюхов уже немного путешествовал. В поездках мог купить себе дефицитные вещи. Владимир до сих пор помнит его модные сапоги. А еще он рассказывает, что перед отъездом Федор подарил ему свою куртку.





"Импортная ветровка с множеством тесемок и ремешков. Я заносил ее до дыр", – говорит бобруйчанин.





Драка

В Бобруйске Конюхов жил небогато. Снимал квартиру у местной пенсионерки. Часто денег не хватало, и он помогал ей по хозяйству.





Где сейчас находится дом Конюхова, Владимир точно не скажет. Помнит лишь то, что жил Федор недалеко от училища на улице Крылова.





Что касается самой учебы, то Владимиру запомнилось, что Конюхов не был отличником.





"Учился средне. Искал свой почерк. Наши мастера не очень высоко оценивали его работы, к сожалению. Был даже момент, когда мы с Федей хотели оформить залы Дворца бракосочетания в Бобруйске, а нам отказали. Слабые у нас были эскизы", – вспоминает собеседник агентства.





Калинкин честно признается: он не ожидал, что его друг добьется таких высот в творчестве. Как известно, Федор Конюхов стал обладателем Золотой медали Российской академии художеств.





Но то, что он свяжет себя с церковью, в Бобруйске уже было понятно.





"Я не был удивлен, когда узнал, что Федя стал священником", – признается Владимир.





Калинкин помнит, как его друг носил амулет. Также у него был нательный крестик. Кроме того, Федор старался жить по совести.





"Он был честным парнем. На него можно было положиться. Не пил и не курил. Матерными словами не ругался. Не был ловеласом", – говорит бобруйчанин.





"Я же в силу молодого возраста был немного нервным. Помню, как-то мы подрались с Виталей Вольским из нашей компании. Федя очень низко оценил этот поступок. Мне до сих пор перед ним стыдно", – рассказывает Владимир.





Об этом и других моментах Калинкин хотел бы поговорить со своим другом. Он приглашает Федора в Бобруйск:





"Федя, приезжай! Буду рад с тобой увидеться".





Василий Кричко много лет руководил колледжем имени Ларина, где когда-то сам учился

© PHOTO : ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА В. КЛИЧКО





Женщины

У Федора в Бобруйске есть еще один друг – Василий Кричко. В городе его знают как бывшего директора колледжа имени Ларина – того самого, где учился Конюхов.





Василий и сам когда-то сидел тут за партой. Правда, он был младше Конюхова на курс. Но познакомились они по другому случаю и благодаря женщинам.





"Моя нынешняя жена хорошо общалась с девушкой, которая нравилась Федору. Я помню, она еще училась в группе по керамике", – вспоминает собеседник Sputnik.





Так Конюхов и Кричко подружились. Часто они виделись в общих компаниях. Василий помнит, как его друг играл на гитаре. А еще он любил рассказывать о своей малой родине – рыбацком поселке Чкалово и его окрестностях.





Кричко тоже рассказывает, что успеваемость у Федора была средней. Но в его защиту говорит: училище было престижным заведением. Поступить туда можно было только "по блату" или по таланту.









Говоря о Федоре как о личности, бобруйчан признается: он ничем не отличался от остальных.





"Если бы мне тогда сказали, что этот парень на весельной лодке переплывает все океаны планеты, я бы не поверил. Худенький, щупленький… Но внутренняя энергия этого человека поражает просто!" – признается собеседник агентства.





Распятие

В Бобруйске помнят интересный случай. На втором курсе все учащиеся "пятнашки" отправились на картошку. В шутку Федора привязали к дереву, где он провел некоторое время, будучи искусанным комарами. Сам он по этому поводу заметил, что был распят. Друзья предполагают, что уже тогда был заметен закаленный характер путешественника и священника.





Сейчас Василий Кричко на пенсии, но продолжает работать в сфере образования. У него есть дочь и внук. Василий пишет стихи, некоторые из них посвящены его хорошему знакомому Федору.





Кстати, в 2010 году друзья смогли встретиться. Федор приехал в колледж, где Василий уже был директором.





"Он пробыл у нас часа три. Мы побродили с ним по кабинетам и мастерским. Федор взял в руки инструмент, немного с деревом поработал. Так ностальгически посмотрел на него", – вспоминает Василий.





Они обменялись телефонами. Правда, дозвониться до путешественника, которому не сидится на месте, очень и очень сложно.

Интересные факты

Федор Конюхов – это путешественник с мировой популярностью. Рядом с именем этого человека часто стоят такие слова, как "самый" и "первый".





Вот некоторые примеры:





Самый возрастной гребец-одиночка – 67 лет;

Первый и единственный человек, кто смог пересечь Тихий океан в обоих направлениях;

Первый в мире человек, достигнувший пяти полюсов Земли, среди которых Северный и Южный…

Свое последнее путешествие он совершил в январе 2020 года: поднялся на Килиманджаро (высота - 5895 м).

Сейчас неугомонный путешественник готовится к новому проекту – полету в стратосферу на высоту 25 километров. Его команда уже создает тепловой аэростат.





Конюхов родился на берегу Азовского моря, в рыбацком поселке Чкалово. Он учился не только в Бобруйске. Федор – выпускник Одесского мореходного училища и Ленинградского арктического училища. С 1995 года живет в Москве.





Федор – многосторонняя личность. Он заявил о себе миру как писатель и художник. А еще Конюхов – протоиерей Русской православной церкви Московского Патриархата.





Он говорил…

Человек по своей природе красив. А если он ведет нормальный образ жизни, то он и остается красивым.

Один из великих парадоксов состояния путешественника: если уезжаешь, то жалеешь, что не остался; если остаешься, жалеешь, что не уехал.

Молитва к Богу доходит не криком, а шепотом, у Господа чуткое ухо.

Сколько меда я перепробовал в разных городах и странах, но не было вкуснее нашего домашнего меда – с нашей акации. Я помню его и сейчас.







