В рамках реализации новой стратегии работы специалистами Министерства здравоохранения совместно с Министерством внутренних дел установлены факты реализации дорогостоящих товаров медицинского назначения с видоизмененной маркировкой о дате изготовления и сроках его годности.









Документы и искаженные сведения о дате изготовления товара и сроке его годности неоднократно были предъявлены представителями аффилированных между собой субъектов (при участии в процедурах государственных закупок) в адрес организатора – ПТРУП «Белмедтехника».









Введение организатора и заказчика в заблуждение привело к признанию участников победителями, заключению контрактов и, как следствие, поставке несоответствующего требованиям аукционных документов медицинского товара в адрес одного из ведущих научно-практических центров страны.





Удалось предотвратить использование товара с истекшими сроками годности, изъять его из оборота для проведения правоохранительными органами необходимых проверочных мероприятий.





МВД дадут правовую оценку действиям всех участников, а Минздрав со своей стороны начал претензионную работу в отношении группы поставщиков.







