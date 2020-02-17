Дело гомельских подростков передано в суд

Расследованием занимался областное УСК, а в прокуратуре после проверки материалов уголовного дела пришли к выводу об обоснованности обвинения, пишет gomel.today





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Один из них — средний — был ранее судим. Именно он, как установило следствие, в сентябре 2019 года вместе с двумя другими обвиняемыми, напал в Гомеле на выходящую из автомобиля женщину — она возвращалась после работы домой.





Подростки затолкали женщину в салон автомобиля и поехали по городу и Гомельскому району. Все это время женщина находилась на заднем сиденье — ей угрожали убийством и изнасилованием, требовали от нее 15 тысяч долларов США.





В итоге молодые люди забрали пять тысяч долларов США и 400 рублей, которые нашли в багажнике машины.









Кроме того, несовершеннолетний 17-летний обвиняемый сбежал из-под стражи, когда его под конвоем привели в управление судебно-медицинских экспертиз. Его задержали благодаря помощи случайного прохожего.





Действия 19 и 18-летних участников событий были квалифицированы по ч.1 и ч.2 ст.205 (кража), ч.3 ст.207 (разбой), ч.3 ст.214 (угон транспортного средства), пунктам 3,6,7 ч.2 ст.182 (похищение человека), ч.3 ст.172 (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступлений) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Младшему подростку предъявлены обвинения в краже, разбое, угоне транспортного средства, похищении человека, а также в побеге из-под стражи.





Ранее примененную к обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения.





Среди иных преступлений инкриминированы разбой и похищение человека. Прокуратура Гомельской области направила уголовное дело в суд.



