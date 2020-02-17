"Я бы избежал слова расизм, и назвал бы это элементами ксенофобии", - сказал министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник журналистам в понедельник, отвечая на вопрос о возникающей панике среди населения в связи с коронавирусом.





Министр подчеркнул, что "мы ярые противники любой ксенофобии". "Надо понимать, что у нас достаточно много китайских граждан обучается - около 5 тыс. граждан, и работает. И абсолютное большинство из них на время китайского Нового года из Беларуси не выезжало", - сказал он.





"Поэтому, когда мы видим китайских, корейских, японских или вьетнамских граждан, которые ходят у нас по улицам, то это те люди, которые у нас учатся и не покидали территорию Беларуси либо завершили медицинское наблюдение, которые мы осуществляли", - добавил глава Минздрава.









Кроме того, Караник отметил, что самый действенный способ борьбы с паникой – это информирование. "Нужно рассказывать людям, доводить информацию. Мы не пытаемся ничего скрыть, мы максимально открыты и это позиция Минздрава, потому что отсутствие информации порождает разные слухи и панические настроения", - подчеркнул министр.





Глава ведомства напомнил, что у Минздрава есть сайт, министерство представлено в социальных сетях. "Если наших граждан волнуют какие-то вопросы, то можно напрямую обратиться в министерство и получить исчерпывающую информацию", - добавил он.





Новый коронавирус начал распространяться из административного центра китайской провинции Хубэй города Ухань в декабре 2019 года. Источником коронавируса китайские ученые называют змей. Известно, что первые заболевшие в городе Ухань посещали оптовый рынок или работали там. На рынке продавали морепродукты, а также животных - змей, птиц, летучих мышей. После вспышки пневмонии его закрыли на карантин.





В Китае зарегистрировано уже 70,6 тыс. случаев заболевания новым типом коронавируса, 1772 человека скончались.











