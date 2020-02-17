Как вербуют в сексуальное рабство белорусок, рассказали в МВД
В МВД рассказали, как белорусские девушки попадают в сексуальное рабство и сколько каналов по их перевозке за границу для занятия проституцией было перекрыто за 2019 год
Об это сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на Telegram-канал «Пресс-секретарь МВД Беларуси».
По данным правоохранителей, только в 2019-м на территории Беларуси было перекрыто 15 каналов, специализирующихся на поставках девушек за границу с целью сексуальной эксплуатации. Кроме того, было установлено более 20 жертв так называемых трафикеров — торговцев «живым товаром».
К слову, по состоянию на сегодняшний день, была пресечена деятельность еще двух каналов вывоза белорусок для эксплуатации за границей.
В МВД предупреждают: как правило, трафикеры ищут «жертв» в социальных сетях и на сайтах знакомств. Они обещают белорускам высокий и стабильный заработок, хорошие условия жизни и защиту. На самом же деле, как только девушки пересекают белорусскую границу, они оказываются в сексуальном рабстве.
18:40 17/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.