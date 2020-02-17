В молодежном театре готовится премьера спектакля «Дом посреди весны»
Над постановкой работает литовский режиссер Саулюс Варнас.
Спектакль «Дом посреди весны» создан по мотивам пьесы Эжена
Ионеско «Жажда и голод». Драматург говорил: «Истина в наших мечтах и в
нашем воображении». Взяв за основу по сути бытовую историю, режиссер
представляет ее как «иллюзию любви», рассчитывая пробудить воображение
человека, предложить ему разгадывать символы и узнавать архетипы,
которые мы встречаем в жизни. Ведь театр – это модель реальности, которая
дает нам возможность заглянуть внутрь себя, увидеть знакомые ситуации со
стороны.
– Мне бы хотелось пригласить зрителя к размышлению о том, как
выглядит любовь, на которой держится мир, – говорит режиссер Саулюс
Варнас. – Каждый человек в определенные моменты задается вопросами о
тайнах бытия, пытается найти себя, испытывает искушения и сомнения:
вокруг нас много привлекательных идей, мы можем наблюдать разные виды
любви – от головокружительной страсти до полного растворения в
партнере. Иногда нужно оглянуться назад, чтобы понять: истина в любви,
которая ничего не требует и долго терпит, уравновешивая зло, которое
творят люди эгоистичными поступками. По большому счету человеку в
жизни даны два основные пути – созидания и разрушения.
«Дом посреди весны» – это сценическая версия режиссера и его
видение темы личного жизненного выбора человека. Саулюс Варнас любит
разговаривать со зрителем загадками. Каждый его спектакль – это особый
мир, сотканный логикой наших мечтаний, но всегда обращенный к сознанию
человека.
Справочно
Саулюс Варнас воспитанник актерской студии Ю. Мильтиниса при
Паневежском театре драмы. В 1977 году закончил режиссёрский факультет
Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии. Работал режиссером, затем главным режиссером Шауляйского драматического театра, руководил Паневежским драматическим театром, был директором Вильнюсского русского театра драмы.
С 2014 по 2018 годы являлся главным режиссёром Могилевского драматического театра.
"Белорусский партизан"
18:20 17/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.