В молодежном театре готовится премьера спектакля «Дом посреди весны»

Спектакль «Дом посреди весны» создан по мотивам пьесы Эжена

Ионеско «Жажда и голод». Драматург говорил: «Истина в наших мечтах и в

нашем воображении». Взяв за основу по сути бытовую историю, режиссер

представляет ее как «иллюзию любви», рассчитывая пробудить воображение

человека, предложить ему разгадывать символы и узнавать архетипы,

которые мы встречаем в жизни. Ведь театр – это модель реальности, которая

дает нам возможность заглянуть внутрь себя, увидеть знакомые ситуации со

стороны.

– Мне бы хотелось пригласить зрителя к размышлению о том, как

выглядит любовь, на которой держится мир, – говорит режиссер Саулюс

Варнас. – Каждый человек в определенные моменты задается вопросами о

тайнах бытия, пытается найти себя, испытывает искушения и сомнения:

вокруг нас много привлекательных идей, мы можем наблюдать разные виды

любви – от головокружительной страсти до полного растворения в

партнере. Иногда нужно оглянуться назад, чтобы понять: истина в любви,

которая ничего не требует и долго терпит, уравновешивая зло, которое

творят люди эгоистичными поступками. По большому счету человеку в

жизни даны два основные пути – созидания и разрушения.





«Дом посреди весны» – это сценическая версия режиссера и его

видение темы личного жизненного выбора человека. Саулюс Варнас любит

разговаривать со зрителем загадками. Каждый его спектакль – это особый

мир, сотканный логикой наших мечтаний, но всегда обращенный к сознанию

человека.





Справочно









Саулюс Варнас воспитанник актерской студии Ю. Мильтиниса при

Паневежском театре драмы. В 1977 году закончил режиссёрский факультет

Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии. Работал режиссером, затем главным режиссером Шауляйского драматического театра, руководил Паневежским драматическим театром, был директором Вильнюсского русского театра драмы.





С 2014 по 2018 годы являлся главным режиссёром Могилевского драматического театра.