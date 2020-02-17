



Об этом сообщил на пресс-конференции в Национальном пресс-центре заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Корбут.





— На первоначальном этапе исключат пластиковые стаканчики, тарелки, палочки для размешивания напитков и контейнеры для хранения еды, — пояснил А. Корбут. — Затем поэтапно введут запрет и на другой неперерабатываемый пластик. Уже есть чем его заменить. Некоторые предприятия концерна «Беллесбумпром» полностью готовы к выпуску бумажных пакетов и мешков, лотков для яиц из картона.





Свои услуги по переходу с пластика на экологичную упаковку предлагают и некоторые коммерческие структуры. Но в магазинах в бумажной таре пока что продаются в основном мука и сахар, а те же рис и макароны — все еще в полиэтиленовых пакетах.









По словам Корбута, в Беларуси ежегодно образуется 280 тыс. т твердых коммунальных отходов, из которых 140 тыс. т составляют отходы пластика.





Собрано же было в 2019 г. 97 тыс. т пластикового мусора, что составляет 35% от всего объема отходов, остальные 65% захоронены на полигонах.