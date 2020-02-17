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Впереди планеты всей? Одноразовый пластик в Беларуси запретят уже со следующего года

Запрет на использование одноразовой пластиковой посуды в Беларуси вступит в силу с 1 января 2021 года.


Об этом сообщил на пресс-конференции в Национальном пресс-центре заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Корбут.

— На первоначальном этапе исключат пластиковые стаканчики, тарелки, палочки для размешивания напитков и контейнеры для хранения еды, — пояснил А. Корбут. — Затем поэтапно введут запрет и на другой неперерабатываемый пластик. Уже есть чем его заменить. Некоторые предприятия концерна «Беллесбумпром» полностью готовы к выпуску бумажных пакетов и мешков, лотков для яиц из картона. 

Свои услуги по переходу с пластика на экологичную упаковку предлагают и некоторые коммерческие структуры. Но в магазинах в бумажной таре пока что продаются в основном мука и сахар, а те же рис и макароны — все еще в полиэтиленовых пакетах.


По словам Корбута, в Беларуси ежегодно образуется 280 тыс. т твердых коммунальных отходов, из которых 140 тыс. т составляют отходы пластика. 

Собрано же было в 2019 г. 97 тыс. т пластикового мусора, что составляет 35% от всего объема отходов, остальные 65% захоронены на полигонах.
Источник: minsknews.by
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