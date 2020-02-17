Российский священник, глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов в эфире программы "60 минут" пытался пояснить, что он имел в виду, назвав гражданских жен "бесплатными проститутками".





"Моя позиция направлена на мужчин, потому что такое отношение к женщине неблагородно и гнусно. Женщина лучшие годы жизни тратит на такого мужчину, а потом тот переходит к другой и говорит, что полюбил другую женщину.





Когда мужчина покупает автомобиль, он его регистрирует, и ему дают два регистрационных номера — спереди и сзади. Когда же мужчина получает квартиру, то так же очень быстро ее регистрирует. Почему же брак считается чем-то третьестепенным?", — задается вопросом священник.





Он считает, что гражданский брак — это несправедливость мужчин по отношении к женщинам. "И женщина, если бы подумала, не соглашалась бы на такое сожительство и отказывала. И тогда мужчины выстроились бы к ней в очередь", — считает Смирнов.





При этом священник считает, что его слова были неправильно истолкованы, вырваны из контекста. "Всегда найдется кусочек и обработается редакциями. И сразу подается это как оскорбление женщины. Я никого не пытался оскорбить", — попытался оправдаться Дмитрий Смирнов.





Слова "бесплатные проститутки" в отношении женщин, чей брак не зарегистрирован официально, Смирнов использовал на встрече с участниками православного сообщества "OrthodoxBRO".





В РПЦ после этого заявили, что протоиерей Смирнов лишь "в свойственной ему образной манере" привлек внимание к проблемам женщин, вынужденных проживать с мужчинами без регистрации брака.











