Японца, убившего 19 инвалидов, приговорили к смертной казни
Японец Сатоси Уэмацу, который в 2016 году напал с ножом на пациентов заведения для людей с ограниченными умственными возможностями в городе Сагамихара (соседняя с Токио префектура Канагава), приговорен к смертной казни.
Соответствующий приговор вынес в понедельник окружной суд Иокогамы, сообщает ТАСС.
На суде над 30-летним мужчиной в январе его адвокаты настаивали на невменяемости их подзащитного. Позже подсудимый признался в содеянном.
Нападение в Сагамихаре произошло в июле 2016 года. В то время в заведении находилось 150 пациентов в возрасте от 18 до 75 лет. В результате атаки погибли 19 и ранения получили более 20 человек.
Объясняя свои действия, Уэмацу заявлял, что не считает пациентов с ограниченными умственными возможностями за людей и хочет избавить их от страданий.
16:19 17/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.