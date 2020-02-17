Японца, убившего 19 инвалидов, приговорили к смертной казни

Соответствующий приговор вынес в понедельник окружной суд Иокогамы, сообщает ТАСС.





На суде над 30-летним мужчиной в январе его адвокаты настаивали на невменяемости их подзащитного. Позже подсудимый признался в содеянном.





Нападение в Сагамихаре произошло в июле 2016 года. В то время в заведении находилось 150 пациентов в возрасте от 18 до 75 лет. В результате атаки погибли 19 и ранения получили более 20 человек.





Объясняя свои действия, Уэмацу заявлял, что не считает пациентов с ограниченными умственными возможностями за людей и хочет избавить их от страданий.