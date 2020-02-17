Священник Павел Борисевич умер в 35 лет
Утром 17 февраля на 36-м году жизни скончался католический священник Павел Борисевич, администратор прихода Пресвятого Сердца Иисуса в Новоельне (Дятловский деканат)
Как передает catholic.by, прощание Павлом Борисевичем пройдет 18-19 февраля на его малой родине - в Старых Василишках Щучинского района.
Причина смерти не сообщается.
15:39 17/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.