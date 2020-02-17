Ученые: коронавирус распространился из лаборатории в Ухане





Эпидемия коронавируса могла стать следствием экспериментов в лаборатории Уханя. Об этом говорится в отчете китайских биологов Возможные источники вспышки коронавируса 2019-nCoV, передает London loves Business.





По мнению ученых Ботао Сяо и Лэй Сяо, вспышка коронавируса в Ухане объясняется тем, что в местных лабораториях исследовали течение болезни у летучих мышей, поэтому сотрудники лабораторий могут быть ответственными за появление нового вируса.





"Мы коротко изучили историю деятельности лабораторий и пришли к выводу, что коронавирус, вероятно, стал следствием их экспериментов", - отметили специалисты.





Речь идет о двух лабораториях, которые проводили исследования коронавируса среди летучих мышей в Ухане, одна из них находится в 280 метрах от рынка морепродуктов.









Напомним, по последним данным, в Китае число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 70 548 человек, из них 1 770 человек скончались, 10 844 вылечились.







