Страна автозаков и табакерок: соцсети негодуют из-за продажи талонов в "Табакерках"
Еще недавно казалось, что абсурднее "правила 15 секунд" придумать ничего невозможно. Но как горько мы заблуждались!
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Но на днях директор филиала «Агентство Минсктранс» анонсировал еще более неожиданное нововведение: уже с лета талоны на проезд в общественном транспорте начнут продавать в... «Табакерках», а киоски «Минсктранса» уберут. Там же можно будет пополнять проездные БСК.
Любопытно, что, как выяснил Office Life, согласно реестру, киоски «Минсктранса» могут продавать в том числе и табачные изделия (при наличии лицензии). Тем не менее, в 2020-м году в Минске останется лишь 25 точек этой сети.
Около 150 киосков, или примерно 86% всей нынешней сети точек «Минсктранса», будут закрыты до конца года в пользу открытия на этих местах "Табакерок"!
Зачем?!
Ситуация возмутила беларусов.
Соцсети просто накрыло волной злости и негодования. The Village Беларусь собрал весь сарказм и боль беларусов в этом посте.
#1#
"Белорусский партизан"
13:58 17/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.