Но на днях директор филиала «Агентство Минсктранс» анонсировал еще более неожиданное нововведение: уже с лета талоны на проезд в общественном транспорте начнут продавать в... «Табакерках», а киоски «Минсктранса» уберут. Там же можно будет пополнять проездные БСК.









Любопытно, что, как выяснил Office Life , согласно реестру, киоски «Минсктранса» могут продавать в том числе и табачные изделия (при наличии лицензии). Тем не менее, в 2020-м году в Минске останется лишь 25 точек этой сети.





Около 150 киосков, или примерно 86% всей нынешней сети точек «Минсктранса», будут закрыты до конца года в пользу открытия на этих местах "Табакерок"!





Зачем?!





Ситуация возмутила беларусов.





Соцсети просто накрыло волной злости и негодования. The Village Беларусь собрал весь сарказм и боль беларусов в этом посте.

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