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Тоталитарная психология: как реагируют люди на портрет президента в лифте

Белорусы натхнились российским примером и повесили портрет Лукашенко в одном из минских лифтов.

Тоталитарная психология: как реагируют люди на портрет президента в лифте
коллаж: obozrevatel.com
Посмотрите на реакцию минчан:


И сравните ее с реакцией москвичей:


А вот какой забавной была реакция киевлян на портрет Зеленского:
"Белорусский партизан"
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