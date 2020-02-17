Тоталитарная психология: как реагируют люди на портрет президента в лифте
Белорусы натхнились российским примером и повесили портрет Лукашенко в одном из минских лифтов.
коллаж: obozrevatel.com
Посмотрите на реакцию минчан:
И сравните ее с реакцией москвичей:
А вот какой забавной была реакция киевлян на портрет Зеленского:
"Белорусский партизан"
12:38 17/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.