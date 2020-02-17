Студент повесился в гомельском общежитии
В Гомеле выясняют обстоятельства смерти 20-летнего учащегося дорожно-строительного колледжа.
Парня без признаков жизни нашли в туалете общежития.
Трагедия произошла ночью 13 февраля. Учащегося третьего курса отделения «Электронные вычислительные средства» обнаружил в петле сосед по комнате.
Известно, что молодой человек родом из Калинковичей.
Гомельский городской отдел Следственного комитета проводит по факту смерти проверку.
Источник: tut.by
12:26 17/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.