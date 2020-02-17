Олег Максимов: ЛТП - это концлагерь с принудительным трудом
Гомельчанин Олег Максимов обратился с индивидуальным сообщением в Комитет по правам человека ООН на незаконное помещение в ЛТП (лечебно - трудовой профилакторий).
Его поместили туда за неоднократное пребывание в публичном месте в нетрезвом состоянии, несмотря на то, что за работу на вредном производстве Олег Максимов уже находился на пенсии, которая приравнивается к пенсии по возрасту.
Гомельчанин попытался обжаловать решение суда Советского района в областном и Верховном суде, но безуспешно. После освобождение в июле 2019 г. Максимов решил обратиться в КПЧ ООН.
Об условиях содержания в ЛТП и обстоятельства дела он рассказал в интервью на ток-площадке «Медиапространство»
Источник: spring96.org
12:02 17/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.