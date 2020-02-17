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Олег Максимов: ЛТП - это концлагерь с принудительным трудом

Гомельчанин Олег Максимов обратился с индивидуальным сообщением в Комитет по правам человека ООН на незаконное помещение в ЛТП (лечебно - трудовой профилакторий).

Олег Максимов: ЛТП - это концлагерь с принудительным трудом
Его поместили туда за неоднократное пребывание в публичном месте в нетрезвом состоянии, несмотря на то, что за работу на вредном производстве Олег Максимов уже находился на пенсии, которая приравнивается к пенсии по возрасту.

Гомельчанин попытался обжаловать решение суда Советского района в областном и Верховном суде, но безуспешно. После освобождение в июле 2019 г.  Максимов решил обратиться в КПЧ ООН.

Об условиях содержания в ЛТП и обстоятельства дела он рассказал в интервью на ток-площадке «Медиапространство»
Источник: spring96.org
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