Олег Максимов: ЛТП - это концлагерь с принудительным трудом

Его поместили туда за неоднократное пребывание в публичном месте в нетрезвом состоянии, несмотря на то, что за работу на вредном производстве Олег Максимов уже находился на пенсии, которая приравнивается к пенсии по возрасту.





Гомельчанин попытался обжаловать решение суда Советского района в областном и Верховном суде, но безуспешно. После освобождение в июле 2019 г. Максимов решил обратиться в КПЧ ООН.





Об условиях содержания в ЛТП и обстоятельства дела он рассказал в интервью на ток-площадке «Медиапространство»







