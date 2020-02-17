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Пронесло? Темпы распространения коронавируса пошли на спад

В воскресенье, 16 февраля китайские власти сообщали, что число новых случаев заражения коронавирусом СOVID-19 спадало третий день подряд. Тогда были подтверждены 1843 случая за день, 7500 случаев за предыдущие два дня.


Утром 17 февраля Национальная комиссия здоровья Китая сообщила о приблизительно таком ​​же количестве новых подтвержденных случаев за прошлый день: 2048 по стране, передает svaboda.org

За минувший день в Китае умерли 105 человек. 1425 пациентов были выписаны здоровыми, еще 28 179 человек выписали из-под медицинского наблюдения.

Всего за все время китайские медики получили подтверждение 70548 заражения COVID-19 и 1770 смертей от болезней, вызванных вирусом, а также 10 844 выздоровления людей, зараженных этим вирусом. В тяжелом состоянии остаются 10 644 больных (их количество уменьшилось на 628 человек за день).

Всемирная организация здоровья (WHO) тем временем отмечает, что за минувший день COVID-19 не проявлялся в новых странах. Но недавно зафиксировали третью смерть от последствий коронавируса у человека за пределами Китая: туристка из Китая умерла во Франции.

Пока ВОЗ предостерегает: нельзя предсказать, в каком направлении будет развиваться эпидемия. Руководитель организации подчеркивает, что сейчас «время для фактов, не для страха».

Тем временем, как выяснилось 17 февраля, у 14 из более чем 300 граждан США, эвакуированных с печально известного круизного лайнера Diamond Princess, обнаружили коронавирус. Об этом говорится в сообщении Государственного департамента страны.

Общее количество заразившихся коронавирусом на лайнере превысило 350 человек, передает nv.ua
"Белорусский партизан"
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