Пронесло? Темпы распространения коронавируса пошли на спад





Утром 17 февраля Национальная комиссия здоровья Китая сообщила о приблизительно таком ​​же количестве новых подтвержденных случаев за прошлый день: 2048 по стране, передает svaboda.org





За минувший день в Китае умерли 105 человек. 1425 пациентов были выписаны здоровыми, еще 28 179 человек выписали из-под медицинского наблюдения.





Всего за все время китайские медики получили подтверждение 70548 заражения COVID-19 и 1770 смертей от болезней, вызванных вирусом, а также 10 844 выздоровления людей, зараженных этим вирусом. В тяжелом состоянии остаются 10 644 больных (их количество уменьшилось на 628 человек за день).





Всемирная организация здоровья (WHO) тем временем отмечает, что за минувший день COVID-19 не проявлялся в новых странах. Но недавно зафиксировали третью смерть от последствий коронавируса у человека за пределами Китая: туристка из Китая умерла во Франции.





Пока ВОЗ предостерегает: нельзя предсказать, в каком направлении будет развиваться эпидемия. Руководитель организации подчеркивает, что сейчас «время для фактов, не для страха».





Тем временем, как выяснилось 17 февраля, у 14 из более чем 300 граждан США, эвакуированных с печально известного круизного лайнера Diamond Princess, обнаружили коронавирус. Об этом говорится в сообщении Государственного департамента страны.



