Ядовитую стеклоомывайку из России продавали в Минске

При проведении совместных специальных мероприятий Оперативной таможни и Санитарно-эпидемиологической службой Минска установлен факт незаконного хранения и реализации более 1200 литров стеклоомывающей жидкости производства Российской Федерации.





Кстати, ранее стеклоомывающая жидкость этого производителя уже задерживалась таможенными органами, и в ней было выявлено значительное превышение предельно допустимой нормы содержания метанола, подчеркнули таможенники.





Продукция запрещена к ввозу на территорию Беларуси в связи с выявленным несоответствием Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.





Главным государственным санитарным врачом Фрунзенского района Минска вынесено предписание субъекту хозяйствования об изъятии указанной продукции из товарооборота.



