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Ядовитую стеклоомывайку из России продавали в Минске

Ядовитую стеклоомывающую жидкость в объеме 1200 литров выявили сотрудники Оперативной таможни.

При проведении совместных специальных мероприятий Оперативной таможни и Санитарно-эпидемиологической службой Минска установлен факт незаконного хранения и реализации более 1200 литров стеклоомывающей жидкости производства Российской Федерации.

Кстати, ранее стеклоомывающая жидкость этого производителя уже задерживалась таможенными органами, и в ней было выявлено значительное превышение предельно допустимой нормы содержания метанола, подчеркнули таможенники.

Продукция запрещена к ввозу на территорию Беларуси в связи с выявленным несоответствием Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Главным государственным санитарным врачом Фрунзенского района Минска вынесено предписание субъекту хозяйствования об изъятии указанной продукции из товарооборота.
Источник: interfax.by
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