Ядовитую стеклоомывайку из России продавали в Минске
Ядовитую стеклоомывающую жидкость в объеме 1200 литров выявили сотрудники Оперативной таможни.
При проведении совместных специальных мероприятий Оперативной таможни и Санитарно-эпидемиологической службой Минска установлен факт незаконного хранения и реализации более 1200 литров стеклоомывающей жидкости производства Российской Федерации.
Кстати, ранее стеклоомывающая жидкость этого производителя уже задерживалась таможенными органами, и в ней было выявлено значительное превышение предельно допустимой нормы содержания метанола, подчеркнули таможенники.
Продукция запрещена к ввозу на территорию Беларуси в связи с выявленным несоответствием Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.
Главным государственным санитарным врачом Фрунзенского района Минска вынесено предписание субъекту хозяйствования об изъятии указанной продукции из товарооборота.
Источник: interfax.by
10:41 17/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.