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Oops! Турист в Египте похлопал охранника по плечу - его обвинили в сексуальном домогательстве

В аэропорту Хургады был арестован британский турист за то, что дружески похлопал по спине охранника. Мужчине предъявлено обвинение в сексуальном домогательстве.

Как пишет Daily Mail, 8 февраля 51-летний Тони Камоксио с супругой и сыном прибыли на отдых в Египет с группой друзей. В аэропорту в ответ на какое-то замечание охранника британец похлопал стража порядка по спине. 

Однако египтянину такой жест не понравился, он начал кричать и звать на помощь коллег. Туриста арестовали, по словам местных властей, «за сексуальное насилие над охранником». 

Он должен провести в тюрьме 20 дней, при этом первые дни ареста он находился без воды, еды и предметов первой необходимости.

МИД Великобритании оказывает помощь семье постадавшего.
Источник: tio.by
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