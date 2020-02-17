Oops! Турист в Египте похлопал охранника по плечу - его обвинили в сексуальном домогательстве
В аэропорту Хургады был арестован британский турист за то, что дружески похлопал по спине охранника. Мужчине предъявлено обвинение в сексуальном домогательстве.
Как пишет Daily Mail, 8 февраля 51-летний Тони Камоксио с супругой и сыном прибыли на отдых в Египет с группой друзей. В аэропорту в ответ на какое-то замечание охранника британец похлопал стража порядка по спине.
Однако египтянину такой жест не понравился, он начал кричать и звать на помощь коллег. Туриста арестовали, по словам местных властей, «за сексуальное насилие над охранником».
Он должен провести в тюрьме 20 дней, при этом первые дни ареста он находился без воды, еды и предметов первой необходимости.
МИД Великобритании оказывает помощь семье постадавшего.
Источник: tio.by
10:09 17/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.