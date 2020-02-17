Как пишет Daily Mail, 8 февраля 51-летний Тони Камоксио с супругой и сыном прибыли на отдых в Египет с группой друзей. В аэропорту в ответ на какое-то замечание охранника британец похлопал стража порядка по спине.





Однако египтянину такой жест не понравился, он начал кричать и звать на помощь коллег. Туриста арестовали, по словам местных властей, «за сексуальное насилие над охранником».





Он должен провести в тюрьме 20 дней, при этом первые дни ареста он находился без воды, еды и предметов первой необходимости.





МИД Великобритании оказывает помощь семье постадавшего.







