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С эфира ОНТ сняли выпуск КВН, где шутили над Лукашенко

Хотя выпуск значился в программе белорусского телеканала, зрители его не увидели.

С эфира ОНТ сняли выпуск КВН, где шутили над Лукашенко
Могилевская команда «Доктор Хаусс» выступила в Высшей лиге КВН. Игру собирались транслировать по ОНТ, но по техническим причинам не смогли показать. Пока неизвестно, выйдет ли она в эфир — но ее уже можно посмотреть в интернете, пишет tut.by.

Команда «Доктор Хаусс» впервые вышла в Высшую лигу КВН — и сыграла в 1/8. За четыре конкурса комики успели много раз пошутить о белорусах и актуальных для нашей страны событиях.

Например, была такая шутка: «Мы белорусы! Нам свистеть запрещено на законодательном уровне». Показали и комическую версию салюта на День города в Могилеве («Серьезно? Только звук?»).

Также последовала шутка о так называемых выборах и Лукашенко.

На YouTube есть полная версия игры на полтора часа (выступления белорусов — на временной отметке 18:35 и 1:08:01).

Сама игра прошла 12 февраля, а в эфире ее должны были показать 15 февраля одновременно на российском «Первом канале» и на белорусском ОНТ. Хотя выпуск значился в программе белорусского телеканала, зрители его не увидели. Как сообщили читатели, в эфир вышла другая передача.
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