«Минсктранс» начал выпускать роликовые лыжи

В скором времени будут изготовлены первые 100 комплектов, сообщает «Транспортник столицы».









Перед производителями поставили задачу выпустить лыжероллеры не только для спортсменов, но также для детей и подростков из спортивно-юношеских школ и любителей. Второе условие – лыжи на роликах должны быть легкими, прочными и по цене доступными нашему покупателю, пишет the-village.me





По словам первого заместителя директора – главного инженера филиала Игоря Журка, на ремонтно-механическом заводе планируется выпускать три типа лыжероллеров – «ELITE», «SKATE80» и «SKATE100».





Отличаются они длиной платформы, размером колес и весом. «ELITE» – самые легкие лыжероллеры и весят 1.250 граммов. На 200 граммов тяжелее «SKATE80», 1.400 граммов – «SKATE100». Лыжероллеры, выпущенные на РМЗ, легче импортных аналогов почти на 300 граммов. Длина варьируется от 550 миллиметров («ELITE») до 620 («SKATE80» и «SKATE100»).









В работе пока две модели – «ELITE» и «SKATE80». Часть комплектующих поставляют сторонние организации, например, фирма «Алютекс» снабжает алюминиевым профилем, с Минского подшипникового завода поступают втулки, а также алюминиевые ступицы. Металлический профиль покрывается методом анодирования, это тоже делает сторонняя организация. Операциями с алюминиевым профилем, изготовлением ступиц колес из полиамида занимаются на РМЗ.





В цехе механической обработки оборудуется участок со всеми необходимыми приспособлениями. Одно из приспособлений, которое помогает в работе, придумали сами, и сейчас оно используется в сборке.





Чтобы лыжероллеры легко было переносить, разработан удобный вариант футляра. Сшит он из плотной водоотталкивающей ткани. На все изделия нанесен логотип «Минсктранса».