Пьяный водитель погиб, пытаясь уйти от милицейской погони под Минском

Сотрудники группы задержания Департамента охраны Минского района во время патрулирования в субботу, 15 февраля, в поселке Колодищи, обратили внимание на двигавшийся в попутном направлении Nissan.





"Судя по вилянию авто из стороны в сторону и выездам на встречную полосу, возникло предположение, что водитель нетрезв. Он предпринял попытку скрыться. На закруглении дороги водитель не справился с управлением, съехал в кювет и ударился в дерево, отчего и погиб на месте ДТП", - рассказала Чемоданова.