Пьяный водитель погиб, пытаясь уйти от милицейской погони под Минском
Водитель погиб, пытаясь скрыться от милицейской погони под Минском, сообщила официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.
Сотрудники группы задержания Департамента охраны Минского района во время патрулирования в субботу, 15 февраля, в поселке Колодищи, обратили внимание на двигавшийся в попутном направлении Nissan.
"Судя по вилянию авто из стороны в сторону и выездам на встречную полосу, возникло предположение, что водитель нетрезв. Он предпринял попытку скрыться. На закруглении дороги водитель не справился с управлением, съехал в кювет и ударился в дерево, отчего и погиб на месте ДТП", - рассказала Чемоданова.
09:18 17/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.