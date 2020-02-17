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1770 человек умерли от коронавируса, из них пятеро — за пределами материкового Китая

По последним данным Государственного комитета по здравоохранению КНР, число умерших от коронавируса в Китае возросло до 1770 человек, из них 1696 — в провинции Хубэй.

Всего зафиксировано 70 548 заболевших, число вылечившихся возросло до 10 844 человек. Тесный контакт с заболевшими имели 546 016 человек, 150 539 человек находятся под медицинским наблюдением, пишет tut.by.

В то же время китайские власти сообщили о снижении смертности в провинции Хубэй: за последние сутки в регионе умерли на 39 человек меньше, чем в субботу, сообщает РБК со ссылкой на агентство Reuters. При этом число новых случаев заражения выросло на 5% по сравнению с предыдущим днем, но 90% из них приходится на столицу провинции город Ухань, что может свидетельствовать о локализации эпидемии. В субботу власти Уханя запретили гражданам покидать свои микрорайоны.

Зафиксировано пять смертей за пределами материкового Китая: в Гонконге, Тайване, Франции, Японии и на Филиппинах.

Как защитить себя от китайского коронавируса

Какие у него симптомы?

Симптомы коронавируса напоминают симптомы простуды или гриппа: это насморк, кашель, боль в грудной клетке, конъюнктивит, повышенная температура, головная боль, слабость, тошнота и даже диарея.

Как не заразиться?

Чтобы не заразиться коронавирусом, нужно:

  • избегать контактов с людьми, у которых уже есть симптомы инфекционных заболеваний;
  • после посещения улицы мыть руки водой с мылом не менее 20 секунд;
  • если мыло и вода недоступны, то как можно чаще протирать руки антисептическими средствами на спиртовой основе;
  • стараться не касаться руками лица;
  • в общественных местах носить медицинские маски;
  • при чихании или кашле прикрывать рот и нос бумажной салфеткой;
  • если вы сейчас в Китае, то лучше не контактировать с животными, птицами, не посещать рынки морепродуктов, живой птицы и животных, фермы, не есть сырые или недостаточно термически обработанные продукты животного происхождения, в том числе молоко, яйца, мясо, птицу, морепродукты.

Что делать, если кажется, что заразился?

При симптомах простуды, высокой температуре, кашле и боли в грудной клетке нужно вызвать скорую помощь, и если вы были в Китае, обязательно сообщить об этом медикам.

Как лечат от коронавируса?

Специфического лечения от коронавируса нет. Важно вовремя снять интоксикацию, оказать респираторную поддержку, назначить жаропонижающие препараты.

Куда звонить в случае чего, если вы сейчас в Китае?

Посольство в Пекине: первый секретарь Александр Сергеевич Подковыров +86 155 10-61-85−10.

Генеральное консульство в Гуанчжоу: генеральный консул Андрей Александрович Попов +86 186 20-27-78−38.

Генеральное консульство в Шанхае: вице-консул Роман Александрович Шелемех +86 139 18-56-16−90.

Если вы хотите уехать из Китая, а ваш город закрыт из-за карантина, звоните по телефону +86 155 10-61-85−10.
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