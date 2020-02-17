1770 человек умерли от коронавируса, из них пятеро — за пределами материкового Китая
По последним данным Государственного комитета по здравоохранению КНР, число умерших от коронавируса в Китае возросло до 1770 человек, из них 1696 — в провинции Хубэй.
Всего зафиксировано 70 548 заболевших, число вылечившихся возросло до 10 844 человек. Тесный контакт с заболевшими имели 546 016 человек, 150 539 человек находятся под медицинским наблюдением, пишет tut.by.
В то же время китайские власти сообщили о снижении смертности в провинции Хубэй: за последние сутки в регионе умерли на 39 человек меньше, чем в субботу, сообщает РБК со ссылкой на агентство Reuters. При этом число новых случаев заражения выросло на 5% по сравнению с предыдущим днем, но 90% из них приходится на столицу провинции город Ухань, что может свидетельствовать о локализации эпидемии. В субботу власти Уханя запретили гражданам покидать свои микрорайоны.
Зафиксировано пять смертей за пределами материкового Китая: в Гонконге, Тайване, Франции, Японии и на Филиппинах.
Как защитить себя от китайского коронавируса
Какие у него симптомы?
Симптомы коронавируса напоминают симптомы простуды или гриппа: это насморк, кашель, боль в грудной клетке, конъюнктивит, повышенная температура, головная боль, слабость, тошнота и даже диарея.
Как не заразиться?
Чтобы не заразиться коронавирусом, нужно:
- избегать контактов с людьми, у которых уже есть симптомы инфекционных заболеваний;
- после посещения улицы мыть руки водой с мылом не менее 20 секунд;
- если мыло и вода недоступны, то как можно чаще протирать руки антисептическими средствами на спиртовой основе;
- стараться не касаться руками лица;
- в общественных местах носить медицинские маски;
- при чихании или кашле прикрывать рот и нос бумажной салфеткой;
- если вы сейчас в Китае, то лучше не контактировать с животными, птицами, не посещать рынки морепродуктов, живой птицы и животных, фермы, не есть сырые или недостаточно термически обработанные продукты животного происхождения, в том числе молоко, яйца, мясо, птицу, морепродукты.
Что делать, если кажется, что заразился?
При симптомах простуды, высокой температуре, кашле и боли в грудной клетке нужно вызвать скорую помощь, и если вы были в Китае, обязательно сообщить об этом медикам.
Как лечат от коронавируса?
Специфического лечения от коронавируса нет. Важно вовремя снять интоксикацию, оказать респираторную поддержку, назначить жаропонижающие препараты.
Куда звонить в случае чего, если вы сейчас в Китае?
Посольство в Пекине: первый секретарь Александр Сергеевич Подковыров +86 155 10-61-85−10.
Генеральное консульство в Гуанчжоу: генеральный консул Андрей Александрович Попов +86 186 20-27-78−38.
Генеральное консульство в Шанхае: вице-консул Роман Александрович Шелемех +86 139 18-56-16−90.
Если вы хотите уехать из Китая, а ваш город закрыт из-за карантина, звоните по телефону +86 155 10-61-85−10.
09:00 17/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.