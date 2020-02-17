Учителя требуют от министра образования обнародовать свой доход

На портале «Удобный город» появилась петиция с требованием от министра образования Беларуси показать свою декларацию о доходах, пишет «Брестская газета».





Ее создание учителя мотивируют тем, что «с введением новой методики оплаты труда бюджетникам, учителя стали получать не только уведомления, в которых сказано, что их должностной оклад составляет 290,45 рублей, но и меньшую заработную плату».









«Для того, чтобы развеять сомнения о том, что это недостойная заработная плата, мы хотим, чтобы министр образования опубликовал свою декларацию о доходах. Чтобы показал, что он – один из нас: учитель. Что он получает соизмеримое с учительским вознаграждение за свой труд», – пишут петиционеры.





За 10 дней с 6 по 16 февраля обращение подписали почти 800 человек. Обращение планируется направить в администрацию Лукашенко и Министерство образования Беларуси.





Напомним, с января 2020 года оплата труда бюджетникам рассчитывается по совершенно другому принципу. Главным изменением является то, что тарифную ставку первого разряда заменили на базовую ставку, которая сейчас составляет 185 рублей. Но в разных сферах деятельности будут свои особенности расчета зарплат.



