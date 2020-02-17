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ГАИ: Количество белорусов, которые бойкотируют техосмотр, зашкаливает

ГАИ сообщает: количество белорусов, которые ездят по дорогам без техосмотра, зашкаливает, пишет kp.by.

Сильнее всего по части 9 статьи 18.12 Кодекса об административных правонарушениях (отсутствие техосмотра) прославился 39-летний житель Витебщины. Только за прошлый год его привлекали по этой статье 17 раз!
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